Казахстанский рекорд

XXVIII Всемирная зимняя Универсиада передала эстафету Красноярску

В ледовом дворце «Алматы Арена» финишировало главное спортивное событие в истории Казахстана, ставшее триумфом для нашей страны. В честной борьбе хозяева Универсиады завоевали 36 медалей, из которых 11 золотых, 8 серебряных и 17 бронзовых наград. Казахстанцы уступили только Российской Федерации, в копилке которой 71 медаль. На третьем месте – Южная Корея, в активе которой 21 награда.

Внимание всего мира было приковано к столице Универсиады-2017 на протяжении 11 дней. В торжественной церемонии закрытия Игр принял участие премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев. Глава правительства поздравил участников и гостей Игр, отметив высокий уровень проведения столь значимого события для всего мирового спорта.

– Дорогие спортсмены и гости Универсиады! Эти дни стали торжеством молодости, воли к победе, больших спортивных достижений. Достойное выступление спортсменов является результатом их усердного труда, слаженной работы тренеров. Эти Игры останутся в истории по нескольким причинам, – отметил Бакытжан Сагинтаев. – Во-первых, ХХVIII Всемирная зимняя Универсиада прошла на высоком уровне, несмотря на экономное расходование бюджета. Во-вторых, за Играми в Алматы следило свыше одного миллиарда телезрителей. Универсиада запомнится всем любителям спорта как масштабное событие, собравшее спортсменов из 57 стран. В-третьих, Универсиада в Алматы оставит грандиозное наследие. Мы стали свидетелями того, что за короткое время были возведены современные высокотехнологичные объекты. Стадионы «Алматы Арена» и «Халык Арена», объекты здравоохранения и культуры, жилые дома и центры обслуживания населения будут функционировать во благо алматинцев и всех жителей нашей страны.

Глава правительства подчеркнул, что продемонстрированные достижения стали возможными благодаря поддержке в продвижении спорта Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.

Многотысячный зал «Алматы Арены» горячо приветствовал главных героев Универсиады – свыше 2000 спортсменов, разыгравших 85 комплектов медалей в 12-ти видах спорта. Участники парада искренне отвечали публике взаимностью, а спортсмены из Канады и вовсе отличилась. Одна из самых многочисленных делегаций Игр поблагодарила болельщиков и организаторов соревнований плакатом с надписью «Спасибо, Алматы!». Шествие чемпионов, призеров и всех участников Игр, как и на церемонии открытия, сопровождал диджейский сет казахстанских хитов.

Алматы официально передала эстафету столице следующей, XXIX Всемирной зимней Универсиады – российскому Красноярску. Аким города Бауыржан Байбек в торжественной обстановке передал флаг Международной федерации студенческого спорта (FISU) мэру Красноярска Эдхаму Акбулатову. Обращаясь к принимающей стороне, глава мегаполиса подчеркнул, что Алматы готов передать свой опыт, оказать поддержку в подготовке значимых масштабных соревнований.

– Следующая Всемирная зимняя Универсиада 2019 года впервые пройдет в России. Эстафету Зимних студенческих игр примет Красноярск – замечательный сибирский город. Мы знаем, Красноярск – один из немногих мегаполисов, способных достойно провести зимнюю Универсиаду. Это крупный научно-образовательный и спортивный центр России. Мы рады приезду в Алматы большой делегации Красноярска, – сказал Бауыржан Байбек в своем выступлении. – Благодаря Универсиаде мы больше узнали друг о друге, стали добрыми друзьями. Это начало нашего сотрудничества, расширение не только спортивных, культурных, но и экономических связей. Мы искренне желаем Красноярску достойно провести XXIX зимние Игры.

Глава столицы предстоящей Универсиады-2019, в свою очередь, поблагодарил Алматы за особую атмосферу восточного гостеприимства, яркие спортивные победы и искренние человеческие эмоции. Красноярск также презентовал миру свою визитную карточку как города-хозяина будущих Игр.

– Стать свидетелем всемирного спортивного форума – это счастье. Энергия молодежи, объединяющая сила спорта, невероятная поддержка болельщиков. Сложно передать эмоции, неповторимость прошедшей Универсиады. Это событие не имеет финала. Оно продолжается дружбой и новыми встречами. Сегодня наш город уже готовится к грандиозному событию. Это огромная ответственность и честь. Искренне рассчитываю, что Красноярск также достойно предстанет в качестве столицы Универсиады. Мы приложим для этого все усилия, – отметил господин Акбулатов. – Выражаю огромную признательность Международной федерации студенческого спорта, благодаря которой сбываются мечты молодых спортсменов, воспитываются новые чемпионы, молодежь нашей планеты становится ближе друг к другу. Я благодарю Алматы. Сильным, как снежный барс, молодым, как знаменитый алматинский апорт, ярким как узор казахского ковра – таким запомнится ваш город, столица Универсиады-2017.

Высокий уровень проведения алматинской Универсиады подчеркнул в своем выступлении президент FISU Олег Матыцин. От имени FISU-family глава федерации поблагодарил Главу государства Нурсултана Назарбаева, весь организационный комитет Игр, делегации-участников, а также 3000 казахстанских и зарубежных волонтеров, чью бескорыстную помощь сложно переоценить.

Официальной и яркой точкой Универсиады-2017 стала церемония гашения огня. Миллионы любителей зимнего спорта вновь увидят пламя Игр ровно через два года.

Между тем, президент Национального олимпийского комитета Казахстана Тимур Кулибаев встретился с казахстанскими чемпионами и призерами Универсиады-2017. Обращаясь к спортсменам, глава НОК РК выразил уверенность в том, что блестящее выступление казахстанской сборной на домашней Универсиаде найдет свое подтверждение на VIII Азиатских зимних Играх в Саппоро, куда уже через неделю отправятся многие из участников Студенческих игр, а также на зимней Олимпиаде-2018 года в Пхенчхене (Южная Корея). Он отметил, что за последние несколько лет многое удалось сделать для развития спорта в стране.

– Сердечно поздравляю вас с блестящим выступлением на зимней Универсиаде. Уже через несколько дней многие из вас отправятся в Саппоро – представлять нашу страну на зимних Азиатских Играх, поэтому мне бы хотелось поблагодарить вас за прекрасные результаты и пожелать новых успехов не только от имени президента НОК, но и огромного количества ваших болельщиков, – сказал Тимур Кулибаев. – 36 медалей казахстанской сборной – целиком и полностью результат вашего труда, яркий пример трудолюбия, силы духа, воли к победе. Также нужно поблагодарить тех, кто вел вас к этой победе – тренеров, большую команду специалистов разных направлений и, конечно, родных.

Завоевав рекордные 11 золотых медалей, подчеркнул Тимур Кулибаев, наши атлеты опередили сильных соперников из Южной Кореи и Китая. При этом награды высшей пробы взяты как в индивидуальных, так и в командных соревнованиях.



Марина Пестрякова

Фото Александра ПАВЛОВСКОГО