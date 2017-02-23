Хорошая практика

Воспитанников алматинских детдомов и интернатов примут без тестов на бесплатное обучение в колледжи

Каждый из них сможет выбрать специальность по госпрограмме профтех­образования, пройдя лишь небольшое собеседование.

– Уже с сентября текущего учебного года у нас стартовала дуальная модульная система обучения. Это дает возможность нашим студентам получать не сухие теоретические знания, а закреплять их непосредственно на предприятиях города. То есть они получат свои профессиональные навыки от лучших поваров, кондитеров Алматы, специалистов в сфере туризма и торговли. Подготовленных таким образом ребят наши социальные партнеры готовы взять на работу, – сказала заместитель директора Алматинского колледжа сервисного обслуживания Елена Сергеева.

Тем временем специалисты отмечают, что общей целью образовательных реформ в Казахстане является адаптация системы образования к новой социально-экономической среде. Инвестиции в человеческий капитал крайне необходимы для создания технически прогрессивной, производительной рабочей силы, которая может адаптироваться в быстро изменяющемся мире. Образование необходимо понимать как экономические инвестиции, а не просто как затраты на социальные нужды.

Ника Илюшина