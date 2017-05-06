Хранители истории, наследники славы отцов

Историко-краеведческий клуб

В колледже новых технологий действует историко-краеведческий клуб, которым руководит преподаватель истории Гульназ Бейсенбаева.

В преддверии Дня Победы здесь попросили преподавателей и учащихся записать истории своих семей.

– Теперь это станет достоянием не только архива нашего клуба, но и достоянием всей страны. Потому что биографии граждан и есть история Казахстана, – считает руководитель клуба.

Эти истории были присланы к нам редакцию, мы познакомим с ними наших читателей и предложим им сделать то же самое для домашних архивов.

У педагога Елены Олеговны Овчинниковой бабушка, Зенкина Наталья Кондратьевна, во время войны окончила курсы трактористов и всю войну ударно трудилась в селе Узунагаш. Она рассказывала домочадцам, что приходилось работать днем и ночью. «Когда зимой мотор заглохнет, то прикладываешь все силы, чтобы самой исправлять неполадки, а чтобы завести железного коня, нужна сила, да еще какая! Сама не понимаю, как я со всем этим справлялась!», – рассказывала пожилая трактористка. – Но мы верили в победу и ради нее работали не покладая рук».

Районное руководство за безупречную работу и честное исполнение обязанностей представили Наталью Кондратьевну к награде «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Не секрет, что в эти годы и несколько ранее Казахстан стал второй родиной для многих людей разных национальностей, которых насильно выслали с мест постоянного проживания.

Они приезжали сюда и находили поддержку у местного населения. А потом вместе со всеми ковали победу над врагом в тылу.

Например, студент второго курса Андрей Ким так рассказывает историю своей семьи: «Моя бабушка Мария Ким родилась в 1927 году в Дальневосточном крае. У нее было трое братьев. Отец рано умер, и матери, прабабушке, пришлось кормить четверых детей одной. В 1937 году при депортации корейского населения она вместе с детьми оказалась в Казахстане. «Переселение происходило следующим образом, – рассказывала бабушка. – Пришли люди и объявили об экстренном переселении в течение трех дней. В то время старший брат прабабушки был офицером, он и сообщил о депортации. Взяли небольшой мешок риса, одежду на первое время, а все остальное оставили. Перевозили всех на бричках, машин не было. И потом по железной дороге прямиком в сторону Казахстана. Переселение проводилось в два этапа. Первая остановка была на территории Узбекистана. Потом после недолгого пребывания там отправили дальше в Северный Казахстан. По дороге умерло очень много людей.

По словам бабушки, тогда было очень холодно, вагоны все были в дырках, в некоторые можно было просунуть руку. Люди прижимались друг к другу, чтобы согреться. Еда практически закончилась, но рис никто не трогал, оставляя его для посадки на новом месте. Старшего брата прабабушки взяли под стражу по подозрению в шпионаже. Вышел из заключения оправданным и со временем добился возвращения в партию и восстановления звания».

А всю войну все, кто жил в Казахстане, не покладая рук работали ради Победы – никому не хотелось быть порабощенными фашистами. Они внесли свой вклад в дело восстановления народного хозяйства. А теперь мы, их потомки, стараемся сделать наш Казахстан процветающей страной.

Василий ШУПЕЙКИН