Князь – сын крестьянина

1 мая 2017 года свой 70-летний юбилей отмечает Князь Ибрагимович Мирзоев

1 мая 2017 года свой 70-летний юбилей отмечает Князь Ибрагимович Мирзоев – доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой восточной филологии и перевода КазНПУ им. Абая, академик Международной академии наук Высшей школы и Академии социальных наук РК, член Совета Ассамблеи народа Казахстана, президент ассоциации курдов Республики Казахстан «Барбанг», член Союза писателей РК, главный редактор литературно-художественного, научно-общественного и просветительского журнала «Нубар», кавалер ордена «Құрмет».

Юбиляр родился в селе Рейханлу Масисского района Армении в курдской крестьянской семье. В 1970 году Князь Мирзоев с отличием окончил Армянский государственный педагогический университет им. Х. Абовяна по специальности филолог-востоковед. После учебы в аспирантуре Института литературы имени Низами Академии наук Азербайджана вернулся в родной вуз, где работал в качестве преподавателя, старшего преподавателя, а вскоре занял должность заместителя декана филологического факультета. Здесь же с 1980 по 1990 год он заведовал кафедрой азербайджанского языка и литературы.

Преподавательская деятельность в Ереване оказалась плодотворной и содержательной. В этот период молодой преподаватель усиленно занимается научной деятельностью и вскоре защищает кандидатскую диссертацию по филологии.

Он и в последующем не оставит науку и, защитив докторскую диссертацию (предзащита состоялась в ленинградском филиале Института востоковедения АН СССР), станет доктором филологических наук, профессором.

В эти годы творческий талант Князя Мирзоева проявился особенно ярко: он много и плодотворно пишет научные работы, статьи. Выступает как автор, критик, переводчик литературных произведений. Замеченный в литературных кругах, Мирзоев становится главным редактором альманаха «Эдеби Эрменистан» («Литературная Армения»). В 1985 году его принимают в Союз писателей СССР. Одновременно Мирзоев является членом правления Союза писателей Армении, где возглавляет секцию азербайджанской литературы.

Судьбоносным для К. И. Мирзоева становится 1990 год. И здесь следует признаться: судьба отправила в другие страны не только его, но и многих, кто оказался в круговерти межнационального конфликта в Нагорном Карабахе. Со своей семьей он переезжает в Казахстан, о котором так много и так тепло рассказывали его родители, которых в 1937 депортировали в республику.

Здесь Князь Ибрагимович сразу же становится востребованным и начинает работать в Казахском национальном педагогическом университете им. Абая на кафедре казахской литературы.

Уже в 1991 году он избирается заведующим кафедрой восточной филологии и до настоящего времени остается ее руководителем.

Диапазон научно-практической деятельности профессора Мирзоева широк: разработка и чтение лекций по истории мировой литературы, сравнительному литературоведению, теории, практике и методике восточных языков. Одним из первых в научном мире К. И. Мирзоев представил историю формирования основных казахско-курдских литературных взаимосвязей, ввел в научный оборот данные о взаимовлиянии восточной литературы на казахстанскую на уровне мотивов и системы образов. Под его руководством защищено более десяти кандидатских диссертаций, он выступал научным консультантом нескольких защищенных докторских диссертаций, входил в состав ученых советов в Казахстане и ряде зарубежных вузов.

Именно в Казахстане происходит расцвет его научной деятельности.

– Больше всего меня увлекают проблемы современного сравнительного литературоведения на материале классики народов Востока, – признается юбиляр.

Авторству ученого принадлежит около 500 работ, в том числе 20 монографий. Среди наиболее заметных фундаментальных трудов – монографические исследования «Национальные литературы и литературные взаимосвязи», «Әдәби Үфугләр» («Литературные горизонты»), «Мост дружбы», «Низами и литература народов Востока», «Исторические судьбы курдской литературы», «Курды. Малая энциклопедия» (на пяти языках), TheKurds: Essays on history and culture, «Курды. Духовно-нравственные ценности», «Курды. История и современность» (в двух томах: «Курды на перекрестках истории», «Культурное наследие курдов»).

Сегодня он основатель и руководитель казахстанской школы курдоведов, является автором первого в СНГ учебника «Курдский язык» и учебно-методического комплекса нового поколения по курдскому языку.

Особой стезей общественной деятельности для Мирзоева стало его активное участие в создании Ассамблеи народа Казахстана. Здесь он работает более 20 лет. Член совета Ассамблеи Князь Мирзоев регулярно выступает в республиканских и зарубежных средствах массовой информации. Он всемерно поддерживает внутреннюю и внешнюю политику, проводимую Лидером нации Президентом Республики Н. А. Назарбаевым, пропагандирует социально-экономические реформы, глобальную модернизацию в стране и казахстанскую модель общественного согласия, основанную на демократических и гуманистических ценностях. По этой теме в разное время в СМИ было опубликовано более 100 его статей и трудов на разных языках. В 2013 году на сессии АНК он избирался заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана.

Заслуги К. И. Мирзоева перед страной не остались незамеченными. Еще в 1998 году за выдающиеся достижения в развитии науки, культуры, образования и активную общественную деятельность он был удостоен одной из главных наград в республике – ордена «Құрмет». В послужном списке юбиляра звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері», медаль «За заслуги в развитии науки Республики Казахстан», золотая медаль АНК «Алтын Бірлік», российский орден Ломоносова, медали «10 лет Астане», «20 лет Независимости Республики Казахстан», «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл», «25 лет Независимости Республики Казахстан», нагрудный знак «Ы. Алтынсарин», благодарности от Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева, почетные грамоты и благодарственные письма.

Нельзя не отметить замечательные качества К. И. Мирзоева как семьянина. Вместе со своей супругой Гогарчин Тааровной они вырастили пятерых успешных и состоявшихся детей, которые подарили им 11 внуков!

Всю свою творческую энергию, научный и организаторский талант, богатый жизненный опыт Князь Ибрагимович посвятил развитию образования, науки, культуры и литературы. Умелый организатор высшей школы, он более 40 лет возглавляет крупные научно-педагогические коллективы. Благодаря высокому профессионализму, значительным достижениям в науке и педагогике, ценным человеческим качествам он давно снискал авторитет в научном мире, признание в обществе и уважение коллег.

Акылбек ЖУРЕКБАЕВ