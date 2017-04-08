Колесо Фемиды

Более тысячи автомобилей отправят под арест

Времена, когда задолжников только пугали, прошли, теперь в отношении них стали применять действенные меры – у должников по налогам изымают авто.

Всего в Алматы аресту подлежат более тысячи автомобилей за неуплату налога на транспорт.

Как сообщили в Управлении государственных доходов по Медеускому району, широкомасштабная работа по взысканию задолженности по налогу на транспортные средства проводится совместно с судебными органами и судоисполнителями. Всего на данный момент вынесено 1704 приказа о взыскании задолженности по налогам на транспортные средства на сумму

371 миллион тенге, сообщили в УГД.

На основании вынесенных приказов 250 автомобилей уже арестованы и водворены на штрафные стоянки. В отношении оставшихся 1454 должников до конца марта текущего года будут приняты аналогичные меры по изъятию автотранспортных средств. Кроме того, в отношении всех должников будет ограничен выезд за пределы Республики Казахстан, временно приостановлено действие водительских удостоверений, а также наложен арест на имущество и банковские счета.

Виктор Андреев