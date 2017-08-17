Колыбель истории

Взгляд в будущее: Духовные святыни Казахстана

В статье Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» выдвинут проект «Духовные святыни Казахстана», или, как говорят ученые, «Сакральная география Казахстана», который направлен на укрепление в сознании народа представления об общенациональных святынях как о каркасе национальной идентичности.

Казахи не зря говорят: «Ел болғың келсе, бесігіңді түзе» («Хочешь состояться – выправь колыбель»). Проект «Сакральная география Казахстана» сыграет огромную роль в воспитании любви к Родине у нашего народа. Принципы этой уникальной президентской инициативы направлены на то, чтобы увязать воедино в национальном сознании комплекс памятников вокруг Улытау и мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави, древнее наследие Тараза и захоронения Бекета-ата, комплексы Восточного Казахстана, Семиречье и другие сакральные места, которыми так богат Казахстан. Они стали неотъемлемой частью культурного наследия всего человечества.

Например, пантеоны на равнине Шиликты, в Береле (Восточно-Казахстанская область), где в элитных королевских могильниках саков был найден Золотой человек; орхоно-енисейские записи тюркских предков, доказывающие существование письменной культуры. В числе недавно открытых – городище Бозок рядом с Астаной, которое доказывает, что своими корнями история молодой казахстанской столицы уходит в глубокую древность.

Безусловной археологической и исторической жемчужиной нашего общенационального наследия являются некогда процветавшие города Средневековья вдоль реки Сырдарьи, тюркский археологический и этнографический памятник «Кумай» в районе Ерейментау, который охватывает эпоху гуннов и тюрков.

Культовыми памятниками истории, культуры и религии стали пантеоны в Туркестане, где похоронены великие предки, ханы и бии – мавзолеи Ходжи Ахмеда Ясави, Арыстанбаба, Карашаш-ана, Гаухар-ана, мавзолеи в Жамбылской области – Айша-биби и Карахана, древний город Отрар, могила Али Хаджи, музей Абая в Жидебае, комплекс Бегазы в Карагандинской области, захоронение Шопан-ата и подземная мечеть Бекет-ата в Мангистау. Всенародной известностью пользуются музей-заповедник Иссык в Жетысу, заповедники Алтын-Эмель, Чарынский каньон и Поющие барханы и еще много других исторических и культурных памятников.

Все вместе они образуют неразрывную ткань нашей национальной истории, нашего национального исторического сознания и в конечном счете нашего национального кода. И это только малая часть огромного тысячелетнего наследия, которое казахский народ сберег в годы тоталитаризма и колониального гнета, теряя и обретая вновь, принес с собою в XXI век.

Важно, чтобы наши современники не только почувствовали свою неразрывную связь с предками в рамках традиции «Жеті ата», но и перешагнули более дальние горизонты нашей истории, возвращая ее для наших потомков. Чтобы новый Казахстан прочно стоял на тысячелетних опорах народной мудрости, традициях великих предков, высочайшей культуре центра Евразии, со­единившей выдающиеся достижения народов, отдаленных друг от друга на тысячи километров от Западной Европы до Дальнего Востока. Только так мы сможем воспитать поколение, которое будет хорошо, глубоко и предметно знать многовековую историю, значимые события, героев и общественных деятелей, которыми можно гордиться и выбирать их как пример для подражания.

Проект «Сакральная география Казахстана» важен еще и тем, что формирует любовь к родине не только у казахов, но и у всех этнических групп, живущих в Казахстане. Сколько святых мест осталось на территории Казахстана от той лихой и злой поры депортации и изгнания более 60 народов, когда казахи их приняли по законам гостеприимства Великой степи и делились с ними последним.

Эти места стали сакральными для многих народов планеты, представители которых едут поклониться в Карагандинскую область на Спасский мемориальный комплекс и в музей политических репрессий в Долинке, в мемориально-музейный комплекс АЛЖИР в Акмолинской области. Недаром встают среди степей памятники «Қазақ халқына мың алғыс» («С благодарностью к казахскому народу»), а сердца людей по всему миру вновь и вновь обращаются к Казахстану.

Поколения молодых людей по всему миру узнают историю своих предков, и благодарная память будет связывать их представления о Казахстане не только с космодромом Байконур и Семипалатинским ядерным полигоном, но и с высшим нравственным гуманизмом, проявленным казахским народом. И это тоже стало частичкой нашего нацио­нального кода, потому что казахский мир никогда не замыкался в узком круге этнических и религиозных интересов – его сознание было открыто всем народам, языкам, культурам и мировым цивилизациям евразийского континента.

Безусловно, проект имеет и глубоко практическое значение, являясь дальнейшим развитием и предметным воплощением таких проектов, как программа «Мәдени мұра» и программа «Халық тарих толқынында». Он открывает новые перспективы развития быстрорастущей индустрии туризма Казахстана, которая, как неоднократно показал мировой опыт, является одним из самых эффективных источников прибыли. Иностранные туристы имеют огромное желание посетить и увидеть священные места нашей страны, однако им приходится сталкиваться с недостаточно развитой инфраструктурой. А ведь это еще и новые рабочие места!

Другим направлением проекта должны стать экологические, этнические, историко-культурные и археологические парки. Как показывает международная практика, если богатое наследие кочевых предков, найденное в результате археологических раскопок, превратить в музей под открытым небом, то это даст хорошие результаты в продвижении своих достижений за рубежом. Музеи под открытым небом сегодня широко распространены в мире.

Объединив в единый комплекс археологические памятники от энеолита до периода тюрков, присовокупив к ним этнографические деревни, мы дадим возможность узнать о культурах каменного, бронзового веков, Средневековья одновременно. Примером стал музей-заповедник Берель, где был найден третий по счету Золотой человек, – там начато строительство саркофага на Байгетобе.

И еще об одном важном аспекте проекта. Это не только наследие казахского народа, это наследие каждого гражданина страны, в том числе наследие всех этнических групп, которые населяют республику и осознают Казахстан своей единственной родиной.

Если гостеприимство наших предков стало причиной того, что Казахстан стал землей обетованной для многих народов, то политика мира и согласия Главы государства сделала страну международно признанным эталоном воплощения принципа «Единство в многообразии».

Сегодня эта политика нашла новое практическое выражение в программе «Рухани жаңғыру», которая открывает блестящие перспективы вхождения Казахстана в мировые лидеры в широком контексте открытости сознания, способного соединить прошлое и будущее, конкурентоспособность, прагматизм и веру в свои силы каждого гражданина нашей страны.

Тогжан Абдиразакова,

старший эксперт службы анализа и мониторинга РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте РК

«Казахстанская правда»