Компетентностный подход комплексной аттестации государственных служащих

С 1 февраля начался второй этап комплексной аттестации государственных служащих корпуса «Б»

Айгуль Байханова, руководитель Департамента агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по г. Алматы.

– Аттестация с участием государственных служащих проходит в три этапа. Это составление оценочного листа, тестирование на оценку личностных компетенций и собеседование в аттестационных комиссиях.

На первом этапе аттестации на каждого аттестуемого формируются оценочные листы. Здесь указываются сведения о его образовании, стаже, знании иностранных языков, награждениях и взысканиях, а также основные должностные обязанности и служебная характеристика.

На втором этапе государственные служащие проходят тестирование на оценку личностных компетенций.

Оценка личностных компетенций – это новый инструмент, направленный на выявление у государственных служащих компетенций, необходимых для эффективного выполнения возложенных на них задач.

Компетенции – это характеристики личности, которые важны для эффективного выполнения работы на соответствующей должности. Это способность успешно действовать на основе практического опыта, умений и знаний при решении профессиональных задач. Компетенции можно измерить через наблюдаемое поведение человека.

Оценка личностных компетенций – это мировой тренд, активно и широко используемый передовыми странами при подборе и расстановке персонала. На постсоветском пространстве Казахстан первым ввел этот инструмент.

Модель компетенций – Единая рамка компетенций для административных госслужащих – разработана в соответствии с требованиями, предъявляемыми к профессио­нальному государственному аппарату. Она также соответствует видению нашего Главы государства Н. А. Назарбаева современного и эффективного госаппарата, изложенного в его ежегодных посланиях народу Казахстана.

Единая рамка компетенций нацелена на обеспечение единообразия на государственной службе. Это означает, что отбор и продвижение на госслужбе будут осуществляться по единым ценностям и принципам, которым должен быть привержен любой госслужащий вне зависимости от уровня занимаемой им должности и сферы его деятельности.

Оценка компетенций нацелена на выявление потенциала служащего, определение его сильных сторон и зон, требующих развития.

Оценка компетенций осуществляется посредством компьютерного тестирования. Данный подход позволяет исключить субъективизм, поскольку исключено вмешательство человека – компетенции служащего оцениваются компьютером, и результаты оценки служащий получает сразу по завершении теста.

Единая рамка компетенций была разработана при поддержке международного консорциума во главе с французской компанией DMI Associates. Это известная в мире компания, специализирующаяся в сферах государственного управления, экономического развития, правосудия, в укреплении институционального потенциала для более эффективного управления. С момента своего создания – 1997 года – DMI провела 180 миссий более чем в 50 странах мира.

Единая рамка компетенций состоит из 11 компетенций, распределенных на четыре блока.

Блок «Личные качества служащих» включает такие характеристики, как ответственность, инициативность и стрессоустойчивость.

Три блока компетенций характеризуют профессионализм госслужащего, а именно его эффективность, служение народу, прозрачность и подотчетность.

Блок «Эффективность» включает пять компетенций – управление деятельностью, оперативность, сотрудничество, принятие решения и саморазвитие.

К примеру, в рамках компетенции «Управление деятельностью» оценивается понимание служащего, как выполняемая им работа влияет на достижение целей государственного органа, в котором он работает.

Так, служащий должен проявлять инициативу, уметь оценивать свой вклад в работу и нацеливать свою деятельность на высокие результаты. Должен уметь анализировать ситуацию, правильно расставлять задания по их важности, вносить креативные и инновационные предложения. Для этого служащему необходимо обладать творческими и интеллектуальными способностями, иметь необходимые знания не только по профессиональной деятельности, но и в других сферах.

Поэтому служащим крайне важно, несмотря на накопленный опыт, постоянно обучаться, развиваться и делиться с коллегами своими знаниями и опытом.

Составляющей блока «Прозрачность и подотчетность» является компетенция «Добропорядочность». В данном случае оценивается, насколько служащий добросовестно выполняет свою работу и проявляет принципиальность, как распределяет приоритеты между собственными интересами и интересами коллектива, соблюдает ли этические нормы и стандарты.

Обязательным требованием к госслужащим является проявление справедливости, бескорыстия и беспристрастности, вежливости и корректности к другим. Служащему необходимо осознавать личную ответственность за результаты своей работы.

Блок «Служение народу» включает компетенции «Ориентация на потребителя услуг» и «Информирование потребителя услуг». Эти компетенции предполагают обладание служащим такими характеристиками, как стремление выяснить и удовлетворить потребности получателя услуг, оперативно решать возникающие при этом вопросы, умение доступно и понятно доводить информацию до услугополучателя.

Служащий при предоставлении услуг населению в первую очередь должен понимать нужды и требования людей и принимать все возможные и допустимые меры для удовлетворения их потребностей.

Для повышения качества оказания государственных услуг госслужащие должны проводить постоянные замеры, анализировать и выявлять причины некачественного оказания, вносить предложения по повышению качества услуг с внедрением принципов открытости и доступности.

Все компетенции имеют четыре уровня сложности, построенные по принципу «снизу вверх», т. е. чем выше должность госслужащего, тем выше и сложнее требования к его компетенциям.

Проводимая сейчас аттестация – это логическое продолжение проводимой реформы по построению профессионального государственного аппарата и способствует решению задачи, обозначенной Главой государства по формированию государственной службы, всецело отвечающей принципам служения народу.