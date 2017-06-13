Комплексная аттестация – определение профессиональной компетенции государственных служащих

Аккозиев О.С., руководитель Департамента экологии по городу Алматы:

В целях выполнения 15-го шага Плана нации «100 конкретных шагов» от 20 мая 2015 года Главы государства Республики Казахстан Н.А. Назарбаева в апреле 2017 года административные государственные служащие корпуса «Б» Департамента экологии по городу Алматы прошли комплексную аттестацию. Основной целью комплексной аттестации является определение профессионализма, компетентности и личных качеств государственного служащего.

Согласно штатному расписанию в департаменте работают двадцать четыре государственных служащих корпуса «Б». Среди них шестнадцать государственных служащих прошли аттестацию, а остальные четыре – вновь принятые, для которых установлен испытательный срок, пройдут ее по окончании испытательного срока до конца текущего года. Четыре государственных служащих освобождены в связи с беременностью.

До проведения аттестации сотрудниками Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Алматы для государственных служащих департамента были проведены ознакомительные выездные семинары с этапами проведения комплексной аттестации государственных служащих корпуса «Б», ее правилами и требованиями, работой аттестационных комиссий и собеседования. По итогам семинара новшеством для государственных служащих корпуса «Б» Департамента экологии по городу Алматы стало тестирование на оценку компетенции и то, что данное тестирование на оценку компетенции не является проверкой знаний нормативно-правовых актов Республики Казахстан, а служит только для определения компетенции государственного служащего в части навыков и умений.

Также положительным моментом нужно отметить «повышение в административной государственной должности по итогам аттестации» без проведения конкурсных процедур при наличии вакантной вышестоящей административной государственной должности и соответствия государственного служащего квалификационным требованиям, установленным к данной должности.

Все вышеуказанные новшества проведенной комплексной аттестации мотивировало государственных служащих корпуса «Б» Департамента экологии по городу Алматы относиться к комплексной аттестации с серьезностью и ответственностью.

До формирования аттестационной комиссии третьего уровня должностные лица департамента прошли собеседование в высшей аттестационной комиссии при Администрации Президента Республики Казахстан и на втором уровне аттестационной комиссии при Министерстве энергетики Республики Казахстан, по которому принято решение «соответствует занимаемой должности».

Позднее была сформирована аттестационная комиссия третьего уровня Департамента экологии по городу Алматы. Для объективности и прозрачности работы аттестационной комиссии третьего уровня Департамента экологии по городу Алматы в состав были включены PhD доктор Казахского Национального исследовательского технического университета имени К.И. Сатпаева Дё Ю.М., депутат Алматинского городского маслихата Умаров Ш.Н., председатель партийного контроля партии «Нур Отан» Бостандыкского района города Алматы Жумабаев Б.А. По итогам собеседования с государственными служащими корпуса «Б» департамента по 13 государственным служащим принято решение «соответствует занимаемой должности», а один государственный служащий получил рекомендацию «повышение в должности». Всем государственным служащим были заданы вопросы по результатам тестирования на оценку личных компетенций для выявления областей, требующих развития, и сильных сторон, что позволило стимулировать государственных служащих департамента к самосовершенствованию в области сотрудничества, принятия решений и стрессоустойчивости.

Хотелось бы отметить, что данная комплексная аттестация позволила выделить среди государственных служащих департамента наиболее прогрессивные и подающие надежды кадры, способные на карьерный рост и стратегическое мышление.