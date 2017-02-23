Кому достанется премия «Космос»

326 делегатов из более 100 стран приняли участие в III собрании международных участников выставки EXPO-2017

В Астане прошло III собрание международных участников EXPO-2017. Данное мероприятие является центральным и итоговым в преддверии начала международной специализированной выставки. Делегатам была представлена информация о ходе проекта по всем направлениям, проведены презентации системы аккредитации и операционного управления выставки.

Собрание открыл генеральный секретарь Международного бюро выставок (МБВ) Висенте Лоссерталес, который высоко оценил уровень подготовки к EXPO-2017 и выразил уверенность в ее успешном проведении.

– Я хочу поблагодарить организаторов выставки, которые очень ответственно подошли ко всем стадиям подготовки, и сейчас мы находимся на ее заключительном этапе. Теперь я уверен, что наши совместные усилия приведут нас к успеху, – сказал Лоссерталес.

В своем выступлении председатель правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов отметил, что продолжается активная передача павильонов международным участникам для проведения дальнейших инсталляционных работ. Многие страны уже приступили к строительно-монтажным работам.

– До начала выставки остается всего 108 дней, поэтому мы приглашаем остальных участников активизировать процесс организации своих павильонов, – сказал глава нацкомпании.

Для удобства участников выставки разработаны директивы по различным операционным направлениям. Запущен единый центр обслуживания, где оказываются визовая поддержка, налоговые, банковские, страховые и иные услуги госорганов Казахстана. Внедрена информационная система аккредитации, которая позволяет максимально сократить время прохождения процедуры.

Для проживания комиссаров национальных секций, членов их семей и персонала павильонов на территории EXPO построен городок на 1374 квартиры. Кроме того, для удобства зарубежных гостей Казахстан ввел безвизовый режим для 45 стран.

Ахметжан Есимов обратил внимание делегатов на то, что современные мировые реалии выдвигают особые требования к безопасности посетителей и участников выставки.

– Нами внимательно изучен опыт организации Миланской и Шанхайской выставок, проведения Олимпийских игр в Сочи и Рио-де-Жанейро. На основе полученных знаний разработан операционный план по всем направлениям безопасности. Он будет способствовать обеспечению максимальной безопасности для всех участников выставки, – заявил председатель правления.

На собрании также было объявлено об учреждении премии «Космос» в рамках выставки в размере 20 тысяч евро за лучший инновационный проект в сфере энергии будущего. Премия, основанная МБВ и японским фондом EXPO-90, вручается в виде стартапа на развитие проекта. К участию приглашены граждане и организации 160 стран, входящих в Международное бюро выставок. Итоги конкурса будут подведены ближе к завершению выставки.

Также в рамках третьего собрания международных участников выставки председатель правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» провел двусторонние встречи с комиссарами национальных секций Германии – Дитмаром Шмитцем, Франции – Паскалем Лором, Литвы – Ромасом Янкаускасом. Также состоялись переговоры с чрезвычайным и полномочным послом Люксембурга Жан-Клодом Кнебелером.

С комиссарами Германии, Франции и Литвы Ахметжан Есимов обсудил вопросы содержательного оформления павильонов, операционной деятельности и взаимодействия в ходе выставки. Также были затронуты темы продвижения выставки на территории данных государств и привлечения зарубежных туристов.

С чрезвычайным и полномочным послом Люксембурга Жан-Клодом Кнебелером состоялось подписание договора участия в выставке. В ходе беседы обсуждались вопросы назначения национального комиссара Люксембурга и начала строительно-монтажных работ в павильоне.

Кроме того, состоялась встреча с операционным директором бюро «EXPO-2020 Дубай» Саймоном Клэгом. По ее итогам достигнуто соглашение о создании совместной рабочей группы по организации выставок, передаче опыта Астаны Дубайской выставке в рамках подписанного ранее меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве.

Напомним, что Международная специализированная выставка, в ходе которой ожидается порядка пяти миллионов посещений, пройдет в Астане с 10 июня по 10 сентября 2017 года.

На сегодня участие в выставке официально подтвердили 115 стран и 18 международных организаций. Таким образом, по числу стран-участниц EXPO-2017 стала одной из самых успешных за всю историю выставок.

Абай КЕЛЕСОВ