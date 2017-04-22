Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции объявляет конкурс для представителей СМИ на лучшую работу на антикоррупционную тематику.

Конкурс направлен на формирование антикоррупционной культуры, сохранение и укрепление в обществе системы ценностей, отражающей нетерпимость к коррупции.

Для участия в конкурсе принимаются материалы, опубликованные либо вышедшие в эфир в период с 1 января 2017 года до 1 июня 2017 года, а также циклы публикаций. При этом количество предоставляемых на конкурс работ не ограничено.

Материалы принимаются на государственном или русском языках по нижеследующим номинациям:

– «Лучшая телевизионная работа»;

– «Лучшая печатная публикация»;

– «Лучшая интернет-публикация».

Конкурсная комиссия принимает материалы конкурсантов до 1 июня 2017 года включительно. Итоги конкурса будут подведены после окончания приема документов.

При подведении итогов конкурса жюри будет учитывать следующие аспекты:

– актуальность материалов и соответствие обозначенной тематике;

– новизну и глубину анализа проблемы и ее влияние на формирование антикоррупционной культуры;

– стиль изложения;

– манеру подачи и самостоятельность авторской концепции.

Материалы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 010000, г. Астана, ул. Абая, 33а, Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции, каб. 1205, тел.: +7 (7172) 753-408,

сот: +7 (701) 437-52-44, электронная почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ." style="color: #3366ff;">.

Положение о конкурсе для представителей средств массовой информации на лучшие журналистские работы на антикоррупционную тематику

Общие положения

1. Конкурс для представителей средств массовой информации (далее – СМИ) на лучшие журналистские работы на антикоррупционную тематику (далее – Конкурс) проводится с целью формирования антикоррупционной культуры, сохранения и укрепления в обществе системы ценностей, отражающей нетерпимость к коррупции.

2. Определение победителей осуществляется решением конкурсной комиссии, в состав которой входят представители Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (далее – Агентство), других государственных органов и неправительственных организаций.

Условия участия в Конкурсе

3. К участию в Конкурсе приглашаются журналисты всех казахстанских СМИ республиканского и регионального уровней.

4. К участию в Конкурсе принимаются материалы (программы, документальные фильмы, студиные записи, статьи, интервью), направленные на формирование антикоррупционной культуры, сохранение и укрепление в обществе системы ценностей, отражающей нетерпимость к коррупции.

Принимаются материалы, опубликованные либо вышедшие в эфир в период с 1 января 2017 года до 1 июня 2017 года, а также циклы публикаций.

5. Количество предоставляемых на Конкурс работ не ограничено.

6. Материалы, не соответствующие тематике Конкурса, предъявляемым требованиям, а также поступившие после окончания сроков предоставления, к Конкурсу не допускаются. Материалы, предоставленные на Конкурс, не возвращаются.

Этапы проведения Конкурса

7. Объявление о Конкурсе.

В республиканских и региональных СМИ на государственном и русском языках публикуются объявления о проведении Конкурса, в которых отражаются условия участия в нем.

8. Прием материалов на Конкурс.

Публикации должны быть предоставлены в оригинале или ксерокопии материала (с указанием издания, даты и контактных данных автора).

Аудиовизуальные работы должны быть предоставлены в сопровождении эфирных справок в виде копии телевизионной программы (на дисках cd/dvd, flash-носителях).

Журналистам информационных агентств необходимо прислать копию опубликованных материалов с подтверждением размещения на интернет-сайте.

Материалы принимаются на государственном или русском языках. Последний день приема материалов на Конкурс – 1 июня текущего года.

К предоставляемым материалам прилагаются: краткая биографическая информация о журналисте, фотография 3x4, перечень информационных материалов.

Конкурсные материалы поступают в адрес Агентства до 1 июня 2017 года.

9. Рассмотрение материалов Конкурса.

Рассмотрение материалов Конкурса осуществляет конкурсная комиссия после окончания приема документов.

При оценке материалов Конкурса принимаются во внимание следующие критерии:

1) соответствие обозначенной тематике;

2) глубина анализа проблемы и ее влияние на формирование антикоррупционной культуры;

3) стиль изложения;

4) самостоятельность авторской концепции.

10. Подведение итогов.

Объявление победителей происходит в рамках подведения общих итогов Конкурса, где определяются лучшие работы, соответственно занявшие первое, второе, третье места в следующих номинациях:

1) «Лучшая телевизионная работа»;

2) «Лучшая печатная публикация»;

3) «Лучшая интернет-публикация».

Контактная информация

010000, город Астана, Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции, пр. Абая, 33а, 12-й этаж, кабинет 1205, тел.: +7 (7172) 753-408,

сот: +7 (701) 437-52-44, электронная почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ." style="color: #3366ff;">Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .