Алматинцы могут присоединиться к новой благотворительной акции

Жители города не оставляют без ответа просьбы волонтеров. Сегодня к добровольцам обращаются активисты благотворительного сообщества SOS, действующего через соцсеть Instagram. На аккаунт almaty_sos сегодня подписаны свыше 8700 пользователей. За пять лет существования платформы волонтеры так и не обрели спонсорского подспорья, однако «портфолио» милосердных дел только разрастается. На собственном энтузиазме и с надеждой на поддержку алматинцев активисты запустили новую акцию – «Корзина добра».

– Акция станет продолжением оказания продовольственной помощи ветеранам, труженикам тыла и одиноким старикам, которую мы развернули к 9 Мая. Тогда сбор получился рекордным. Алматинцы вообще неравнодушны к проблемам общества. Большая их часть проявляет солидарность, щедро жертвуя нуждающимся. На акцию «Корзина добра» горожане уже откликнулись, но пока продуктов собрано только на 4–5 семей, – прокомментировала организатор благотворительного сообщества SOS Лаура Джумабаева. – Мы увидели, насколько большое количество пожилых людей нуждается в самых элементарных продуктах питания и медикаментах. Большую потребность они испытывают даже в простом общении. Словом, было решено продолжать проект и объявлять сбор хотя бы раз в 2–3 месяца.

В «Корзину добра», поясняют волонтеры, могут войти любые нескоропортящиеся продукты. Наибольшая потребность сейчас в крупах, макаронах и консервах. Специального склада сегодня у организаторов нет, помощь принимают активисты у себя дома. Здесь же продукты фасуют на равные части для каждой подопечной семьи.

Передать продукты можно по следующим адресам:

микрорайон Таугуль, 36 (тел. +7-707-951-51-15);

микрорайон Калкаман-2, коттеджный городок Елисейские поля, 2д (+7-708-301-03-83).

Марина ПЕСТРЯКОВА