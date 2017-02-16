Кредит доверия

Льготный кредит до 100 млн тенге могут получить алматинские предприниматели

Поддержка им оказывается в рамках новой региональной программы «Алматы өнім» по финансированию субъектов МСБ в приоритетных сферах пищевой промышленности. Кредит выдается сроком до семи лет не более чем под 8,5% за счет средств городского акимата и АО «Фонд развития предпринимательства «Даму». Одно из условий программы – субъект МСБ должен быть зарегистрирован и вести свою деятельность в Алматы.

– Мы кредитуем через банки-партнеры, это Казкоммерцбанк и Народный банк Казахстана. Предприниматель получает дополнительные ресурсы, при этом мы оставляем за собой право мониторинга освоения финансовых средств. Деньги могут быть направлены на пополнение оборотных средств, модернизацию или расширение бизнеса, – отметила главный менеджер фонда «Даму» Зарина Карменова.

Алия КАЗБАЕВА