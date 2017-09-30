Кто за пенсией?

В Алматинском городском филиале ЕНПФ прошел день открытых дверей на тему «Порядок пенсионных выплат»

Во время мероприятия сотрудники фонда рассказали, как будет производиться расчет ежегодной суммы пенсионных выплат за счет обязательных профессиональных пенсионных накоплений, кто имеет на них право и каковы нюансы получения пенсионных накоплений в связи с выездом на ПМЖ.

– В данный момент пенсионные выплаты осуществляются по установленному графику, выбранному получателем. То есть ежемесячно, ежеквартально или ежегодно, – пояснил директор филиала Алматы АО «ЕНПФ» Нурлан Амренов. – С 1 января 2018 года этот порядок будет изменен. Пенсионные выплаты из ЕНПФ будут осуществляться только ежемесячно. Данная форма вводится в целях повышения эффективности пенсионной системы, в том числе увеличения размера совокупных пенсионных выплат за счет бюджетных средств и накопительной пенсии. Другими словами, вкладчик, выходя на заслуженный отдых, будет ежемесячно получать пенсию из госбюджета и выплаты из ЕНПФ за счет пенсионных накоплений. В перспективе с уменьшением и прекращением получения солидарной пенсии такие выплаты для вкладчика станут ежемесячным источником дохода. И здесь только от него самого зависит размер пенсии. То есть чем больше человек будет зарабатывать, тем больше и получит. Этот стандарт соответствует международной практике.

Получить пенсионные накопления единовременно смогут только лица, у которых сумма пенсионных накоплений не превышает 12 минимальных пенсий, то есть 374 940 тенге. При этом будет вычтен подоходный налог, который составляет 10 процентов от имеющейся суммы.

Выплаты в данное время производятся для мужчин начиная с 63 лет и для женщин с 58 лет. С 2018 до 2027 года возраст выхода на пенсию для женщин будет постепенно увеличиваться до 63 лет.

Досрочно получать пенсионные выплаты так же возможно. В данное время это могут сделать женщины с 50, а мужчины с 55 лет. Для этого потребуется заключение договора пенсионного аннуитета при достаточности пенсионных накоплений. Для женщин они должны составлять свыше 12 млн тенге, а для мужчин – более 9 млн тенге. Бессрочно пенсии могут получать и граждане, которым установлена инвалидность І и ІІ группы.

Как пояснили в Алматинском филиале ЕНПФ, в данный момент солидарная пенсия складывается из трудовой и базовой. Трудовую пенсию получают те, кто имеет стаж до 1998 года (не менее 6 месяцев). Соответственно, чем позже человек достигнет пенсионного возраста, тем меньше будет размер его трудовой пенсии. Но это компенсируется тем, что для вкладчиков более молодого возраста с 1 января 2020 года будет введен в действие так называемый накопительный компонент. Это значит, что за счет работодателя на пенсионный счет гражданина будет перечисляться пять процентов от дохода работника.

– Нашими специалистами разработан пенсионный калькулятор, который размещен на сайте пенсионного фонда, – добавил Нурлан Амренов. – С его помощью можно рассчитать свою пенсию по трем вариантам – оптимистичный, реалистичный и пессимистичный. При выезде на ПМЖ в другую страну получить пенсионные накопления несложно. Главное, чтобы граждане представляли документы в нормальном качестве, их перечень также размещен на сайте нашего фонда. Выплаты осуществляются единовременно в полном объеме, за исключением удержанного индивидуального подоходного налога в размере 10% от суммы пенсионной выплаты. Их можно получить в течение 10 рабочих дней. В случае смерти получателя, а также лица, имеющего пенсионные накопления в ЕНПФ и не достигшего пенсионного возраста, его семье либо лицу, осуществившему погребение, ЕНПФ выплачивается единовременная выплата. На погребение она составляет сумму в пределах размера 52,4-кратного месячного расчетного показателя, (в этом году она равна 2269 тенге), но не более имеющихся на индивидуальном пенсионном счете средств.

Говоря о том, насколько сегодня пенсионные накопления граждан подвергаются инфляции, Аменов отметил: «Доходность вкладов в пенсионном фонде переменчива, так как зависит от стоимости ценных бумаг и активов. Соответственно доходность всегда подвержена изменениям. На сегодняшний день могу сказать, что по состоянию на 1 сентября доходность пенсионного фонда превышает официальный уровень инфляции на 1,9 процента».

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ