Кто за пенсией?

Во время мероприятия сотрудники фонда рассказали, как будет производиться расчет ежегодной суммы пенсионных выплат за счет обязательных профессиональных пенсионных накоплений, кто имеет на них право и каковы нюансы получения пенсионных накоплений в связи с выездом на ПМЖ.
– В данный момент пенсионные выплаты осуществляются по установленному графику, выбранному получателем. То есть ежемесячно, ежеквартально или ежегодно, – пояснил директор филиала Алматы АО «ЕНПФ» Нурлан Амренов. – С 1 января 2018 года этот порядок будет изменен. Пенсионные выплаты из ЕНПФ будут осуществляться только ежемесячно. Данная форма вводится в целях повышения эффективности пенсионной системы, в том числе увеличения размера совокупных пенсионных выплат за счет бюджетных средств и накопительной пенсии. Другими словами, вкладчик, выходя на заслуженный отдых, будет ежемесячно получать пенсию из госбюджета и выплаты из ЕНПФ за счет пенсионных накоплений. В перспективе с уменьшением и прекращением получения солидарной пенсии такие выплаты для вкладчика станут ежемесячным источником дохода. И здесь только от него самого зависит размер пенсии. То есть чем больше человек будет зарабатывать, тем больше и получит. Этот стандарт соответствует международной практике.
Получить пенсионные накопления единовременно смогут только лица, у которых сумма пенсионных накоплений не превышает 12 минимальных пенсий, то есть 374 940 тенге. При этом будет вычтен подоходный налог, который составляет 10 процентов от имеющейся суммы.
Выплаты в данное время производятся для мужчин начиная с 63 лет и для женщин с 58 лет. С 2018 до 2027 года возраст выхода на пенсию для женщин будет постепенно увеличиваться до 63 лет.
Досрочно получать пенсионные выплаты так же возможно. В данное время это могут сделать женщины с 50, а мужчины с 55 лет. Для этого потребуется заключение договора пенсионного аннуитета при достаточности пенсионных накоплений. Для женщин они должны составлять свыше 12 млн тенге, а для мужчин – более 9 млн тенге. Бессрочно пенсии могут получать и граждане, которым установлена инвалидность І и ІІ группы.
Как пояснили в Алматинском филиале ЕНПФ, в данный момент солидарная пенсия складывается из трудовой и базовой. Трудовую пенсию получают те, кто имеет стаж до 1998 года (не менее 6 месяцев). Соответственно, чем позже человек достигнет пенсионного возраста, тем меньше будет размер его трудовой пенсии. Но это компенсируется тем, что для вкладчиков более молодого возраста с 1 января 2020 года будет введен в действие так называемый накопительный компонент. Это значит, что за счет работодателя на пенсионный счет гражданина будет перечисляться пять процентов от дохода работника.
– Нашими специалистами разработан пенсионный калькулятор, который размещен на сайте пенсионного фонда, – добавил Нурлан Амренов. – С его помощью можно рассчитать свою пенсию по трем вариантам – оптимистичный, реалистичный и пессимистичный. При выезде на ПМЖ в другую страну получить пенсионные накопления несложно. Главное, чтобы граждане представляли документы в нормальном качестве, их перечень также размещен на сайте нашего фонда. Выплаты осуществляются единовременно в полном объеме, за исключением удержанного индивидуального подоходного налога в размере 10% от суммы пенсионной выплаты. Их можно получить в течение 10 рабочих дней. В случае смерти получателя, а также лица, имеющего пенсионные накопления в ЕНПФ и не достигшего пенсионного возраста, его семье либо лицу, осуществившему погребение, ЕНПФ выплачивается единовременная выплата. На погребение она составляет сумму в пределах размера 52,4-кратного месячного расчетного показателя, (в этом году она равна 2269 тенге), но не более имеющихся на индивидуальном пенсионном счете средств.
Говоря о том, насколько сегодня пенсионные накопления граждан подвергаются инфляции, Аменов отметил: «Доходность вкладов в пенсионном фонде переменчива, так как зависит от стоимости ценных бумаг и активов. Соответственно доходность всегда подвержена изменениям. На сегодняшний день могу сказать, что по состоянию на 1 сентября доходность пенсионного фонда превышает официальный уровень инфляции на 1,9 процента».
Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ