Ледники под контролем

Работы по осушению селеопасных моренных озер в горах Алматы проинспектировал заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин

В рамках рабочего визита он совершил аэровизуальный облет моренных озер Алматинского региона, также проверил ход работ по укреплению склонов по дороге на БАО и реконструкции плотины Мынжылки.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы, в настоящее время на 9 самых опасных из 36 моренных озер ведутся превентивные мероприятия по их опорожнению.

– С начала лета с учетом притоков Казселезащитой уже сброшено 4,3 миллиона кубов воды при первоначальном общем объеме 1,5 миллиона. То есть при отсутствии притоков сегодня все озера были бы осушены. В борьбе с притоками от ледников эффективно используются закупленные акиматом города высокопроизводительные насосы, сифоны большого диаметра и каналы стока. На сегодняшний день опорожнены 4 из 9 озер, – рассказала официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова.

Также посещен участок дороги ГЭС-1 – БАО, где ведутся работы по укреплению скальных откосов во избежание камнепадов. Для удержания камней применяется высокопрочная стальная сетка производства казахстано-японского предприятия Tokyo Rope Almaty, открытого Президентом РК в ноябре прошлого года. Вертолет совершил короткую посадку на гребне плотины Мынжылки, где ведутся подготовительные работы по реконструкции плотины с увеличением принимающего объема с 220 миллионов кубометров воды до 500 миллионов. При встрече с подрядчиками Юрию Ильину доложили, что работы ведутся по графику, техника и рабочие на месте и ведут подготовку 4 км дороги.

Напомним, что средства на реконструкцию устаревшей плотины выделены из республиканского и местного бюджетов на 2017–2018 годы.

Наталья ГЛУШАЕВА