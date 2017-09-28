Ледовый период

30 сентября в Алматы открывается сезон массовых катаний

Жителей и гостей города по субботам и воскресеньям приглашают ледовые дворцы Almaty Arena и Halyk Arena. Обе арены предоставляют посетителям новые прокатные коньки. Для тех, кто предпочитает собственное обмундирование, доступна платная услуга заточки.

Цена проката коньков вариативна, она зависит от времени сеанса и равна стоимости катания. Скидки и специальные условия не распространяются на услуги проката.

Между тем детей до пяти лет должен сопровождать взрослый. При этом входной билет необходимо приобрести вне зависимости от того, будет он кататься или нет.

Виктор Андреев

Расписание сеансов и стоимость катания за сеанс

С 11.00 до 13.00: дети – 300 тенге, студенты и взрослые – 500 тенге.

С 14.00 до 16.00: дети – 500 тенге, студенты – 800 тенге, взрослые – 1000 тенге.

С 17.00 до 19.00: дети – 500 тенге, студенты – 800 тенге, взрослые – 1000 тенге.

С 20.00 до 23.00 по субботам и с 20.00 до 22.00 по воскресеньям: дети – 500 тенге, студенты – 1000 тенге, взрослые – 1500 тенге.

Предусмотрено бесплатное посещение катка при предъявлении соответствующего документа:

1. Дети до 5 лет;

2. Дети из многодетных семей, не достигшие совершеннолетия;

3. Воспитанники детских домов;

4. Инвалиды первой и второй группы.

Детская льготная категория действует в возрастном диапазоне от 7 до 14 лет.

За дополнительной информацией обращайтесь по телефонам: @almatyarena – 315-70-77; @halyk_arena – 315-70-07.