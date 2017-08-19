Лидерский курс

ТУҒАН ЖЕР

Будущих лидеров воспитывают именитые спортсмены, актеры и общественники в лагере «Туған жер». Участниками программы стали более 150 студентов.

Тимбилдинг для лучших представителей самой активной и целеустремленной молодежи проходит в течение пяти дней на территории горного курорта-отеля «Лесная сказка». В гости на встречу с активной молодежью приехал заместитель акима города Арман Кырыкбаев. В своей приветственной речи он отметил:

– Замечательно, что сейчас молодое поколение ведет столь активный и здоровый образ жизни, реализуется в разных научных и спортивных мероприятиях, работает в волонтерском движении и старается достичь поставленных целей. Поколение молодых ребят выросло настоящими патриотами.

Организатором уникального проекта «Туған жер» выступил общественный фонд «Лига волонтеров» при поддержке Управления по вопросам молодежной политики Алматы.

– Университеты отправляли своих лучших активистов. Уже изначально лидеры, которые уже зарекомендовали себя, смогли чему-то научиться здесь, перенять опыт. Мы считаем, что это самый эффективный инструмент, – рассказала организатор лагеря «Туған жер» Айсулу Ерниязова.

Напомним что, концепция лагеря «Туған жер» основана на статье Главы государства Нурсултана Назарбаева «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру». Как отметил Президент в своем программном документе: «Время никого не ждет, и модернизация – это тоже, как и сама история, бесконечно повторяющийся процесс. Я верю, что все казахстанцы, особенно молодежь, поймут значение предложений, касающихся модернизации. Главный принцип – это внутреннее желание и готовность к изменениям. Чтобы жить, надо уметь меняться. Те, кто этого не понимает и не принимает, обречены оказаться под пылью истории».

Историями собственного успеха и ответами на все вопросы по актуальным темам поделятся специальные гости лагеря «Туған жер» – известный писатель Елубай Смагул, доктор исторических наук Карл Байпаков, политолог Айдос Сарым, а также прославленные деятели культуры и спорта Сакен Майгазиев, Азамат Сатыбалды, Бауыржан Исламхан, Асылхан Толепов и другие.

– Лагерь «Туған жер» действительно уникальный проект. Здесь собралась самая яркая и креативная молодежь. Приобретенные навыки помогут и в будущем. Такие мероприятия, на мой взгляд, очень важны, – сказал студент Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана Данияр Акимов.

Юлия ЖОРОВА