Лидерство за нами

Южный мегаполис стал самым спортивным регионом в конкурсе НОК РК

Всенародное голосование по определению победителей Национальной спортивной премии – 2017 в Казахстане завершилось 28 ноября.

Управление физической культуры и спорта города Алматы наравне с остальными регионами Казахстана участвовало в номинации «Лучший спортивный регион» (управления физической культуры и спорта областей, городов республиканского значения, столицы). По итогам голосования, Алматы стал самым спортивным регионом Казахстана, набрав в общей сумме 75 865 голосов. Его ближайший конкурент ЮКО собрал 74 862 голоса, а столица страны замкнула тройку лидеров с большим отставанием – 4629.

Конкурс, проводимый Национальным олимпийским комитетом Республики Казахстан совместно с агентством «Хабар», стартовал

7 ноября. За это время за номинантов премии было подано более 200 тысяч голосов.

Отметим, что акиматом Алматы совместно с Управлением спорта с начала этого года было организовано и проведено более 2,5 тысячи спортивных мероприятий с охватом около 400 тысяч человек. Самыми крупными среди них были 28-я Всемирная зимняя Универсиада – 2017 года, «Алматы марафон», юбилейная шоссейная велогонка «Тур Алматы», традиционное соревнование по қазақ күресі «Алматы барысы», Горный фестиваль на Шымбулаке, соревнования по национальным видам спорта «Ұлы дала ойындары», финал кубка Европы по футзалу и многие другие соревнования.

Также в мегаполисе успешно реализуются программы поддержки массового спорта «Спорттық Алматы» и «Спорт в моем дворе».

В текущем году сборная Алматы заняла общекомандное первое место на IV Молодежных спортивных играх Республики Казахстан, женская сборная Алматы стала победителем хоккейного турнира Зимней спартакиады – 2017, а студенты Каспийского университета стали чемпионами Национальной студенческой лиги по футзалу. Было также много других турниров в этом году, где представители мегаполиса поднимались на пьедестал почета.

Азат АЛТЫБАЕВ