Любить кататься

Высокогорный каток «Медеу» открывает зимний сезон

В субботу, 21 октября, на арене катка стартуют традиционные массовые катания. Для зрителей подготовлена масштабная развлекательная программа. Алматинцев и гостей города в честь открытия ожидает зажигательный концерт с выступлением популярных групп Royals Band и Medeu Band, будет работать фото-зона с хаски, состоятся конкурсы и любительские соревнования. Атмосферу праздника будет поддерживать ведущий – известный клоун Мурат Мутурганов. Каток встречает гостей с 10.00, праздничная церемония открытия начнется в 12.00 и продлится до самого вечера.

В этом году высокогорному катку «Медеу» исполняется 45 лет, в связи с этим администрация обещает насыщенный сезон. Планируется проведение зимних фестивалей. Кроме того, в рамках городской программы «Спорттық Алматы» на катке будут давать бесплатные уроки основам катания.

Наталья ГЛУШАЕВА