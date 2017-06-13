Малайзия готова вдохновить весь мир на зелёное будущее

Генеральный секретарь Министерства энергетики, зеленых технологий и водных ресурсов Малайзии Зайни Уджанг рассказал о павильоне Малайзии на специализированной международной выставке EXPO-2017.

– Малайзия намерена продемонстрировать свои возможности как лидера развивающихся рынков по росту зеленой экономики. Я уверен, что наш павильон будет вдохновлять к действию в направлении зеленого будущего. Мы приглашаем весь мир создавать зеленую экономику вместе с нами, – заявил господин Зайни Уджанг. Более 150 членов делегации Малайзии на EXPO-2017, включая 62 спикера и 94 организации, покажут лучшее из того, что страна может предложить для развития зеленой энергетики.

Надо отметить, что павильон Малайзии является одним из самых крупных по размеру (732 кв. м). По словам спикера, его размещение между павильонами Китая и Индии выбрано таким образом, чтобы стать органичным мостом между ними и позиционировать Малайзию как неотъемлемую часть успешного развития Азии.

Генсек Зайни Уджанг особо отметил, что Малайзия является страной с самой большой площадью лесов среди 100 лидирующих наций мира. Поэтому стремление к развитию зеленых технологий является частью нашего национального характера, и мы намерены доказать миру, что такие развивающиеся рынки, как Малайзия, могут быть лидерами зеленой экономики.

По словам генсека, павильон Малайзии станет площадкой для демонстрации достижений страны в развитии зеленой экономики и установления контактов с деловыми кругами заинтересованных стран. Вместе с тем гости смогут ближе познакомиться с культурой Малайзии и туристическими достопримечательностями страны, представляющей настоящую Азию.

Также павильон Малайзии покажет всемирно признанные достижения страны в развитии халал-индустрии и сектора исламского зеленого финансирования. Финансовые институты Малайзии являются лидерами в области использования зеленых инноваций, основанных на принципах шариата с целью дальнейшего расширения возможностей для реализации инфраструктурных проектов зеленой экономики.

Бахыт АМАНОВ