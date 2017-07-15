Маршрут реконструкции

Где и насколько закроют движение на центральных городских улицах

Это связано с плановой реконструкцией магистральных и распределительных сетей теплоснабжения.

Как сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети», с 23.00 14 июля до 6.00 17 июля проезд будет закрыт по проспекту Райымбека на пересечениях с улицами Фурманова и Абылай хана, по улице Айтеке би на пересечениях с Фурманова и Абылай хана, по улице Наурызбай батыра на пересечениях с Маметовой и Макатаева. А также по проспекту Райымбека на пересечениях с улицами Саина и Утеген батыра.

Кроме того, с 23.00 21 июля до 6.00 24 июля движение перекроют по проспекту Райымбека на пересечениях с улицами Фурманова и Абылай хана.

Специалисты ТОО «Алматинские тепловые сети» пояснили, что реконструкция инженерных сетей, предусматривающая замену изношенных трубопроводов, необходима для предупреждения аварийных ситуаций в городской системе теплоснабжения.

За дополнительной информацией обращайтесь по телефонам: 378-06-48, 378-06-62.

Сауле РАХМЕТОВА