Медеуский район – деловой центр Алматы

Визитная карточка района

Аким Медеуского района Ержан Жилкибаев:

– Наш район с населением порядка 200 тысяч человек является крупнейшим административным и деловым центром Алматы, где сконцентрирован мощный экономический, туристский и интеллектуальный потенциал.

Информационно-пропаган­дистское обеспечение Послания Президента страны народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» является одним из главных направлений в работе аппарата акима района. В городских СМИ всесторонне освещаются наиболее значимые события, происходящие в общественно-политической и социально-экономической жизни района в рамках реализации Послания Президента страны народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

В рамках реализации ежегодного Послания Главы государства в течение года было проведено 260 мероприятий с охватом более

30 000 человек.

Помимо этого в текущем году в районе проводились масштабные мероприятия в целях реализации статьи Елбасы Нурсултана Назарбаева «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», такие как День проспекта Абая и День улицы Төле би. Главной целью массовых акций является духовно-нравственное и эстетическое воспитание молодежи, желание сплотить жителей улиц, пополнить знания горожан по истории родного города и района.

В этом году был проведен ІІ форум выпускников школ Медеуского района с охватом более 500 человек. Его целью является привлечение к активному взаимодействию со школами выпускников прошлых лет, которые за годы после окончания школы добились серьезных жизненных успехов. Кроме этого в начале года была объявлена кампания «Непрерывность поколений». Эта акция также направлена на обмен опытом в ходе встречи с высокопоставленными представителями бизнеса и молодежью района. Целью этого мероприятия было воспитание у молодежи чувства конкурентоспособности, патриотизма и трудолюбия.

В настоящее время Медеуский район в масштабах города обеспечивает 30% всех налоговых поступлений, 70% финансовых операций и пятую часть оптового товарооборота. За 10 месяцев текущего года по сравнению с прошлым годом налоговые поступления выросли на 16,7 млрд тенге.

В нашем районе открываются новые бизнес-объекты. Ежегодное увеличение хозяйствующих субъектов составило 976 единиц и выросло к аналогичному периоду прошлого года на 5%. Почти на треть отмечен рост объемов промышленного производства.

Кроме этого в район активно привлекаются частные инвестиции. Так, за 10 месяцев их объем в основной капитал составил 88,3 млрд тенге, или в процентном соотношении вырос на 15% по сравнению с 2016 годом. В текущем году открылось 11 крупных объектов с объемом инвестиций 4,5 млрд тенге с созданием свыше 270 рабочих мест.

Базисом экономики района является малый и средний бизнес. В этой сфере – 19 тысяч юридических лиц. Ежегодно обеспечивается рост субъектов МСБ на 5,2%. В текущем году в рамках «Карты поддержки предпринимательства» реализуются 9 проектов с объемом инвестиций 12,2 млрд тенге, с созданием 428 новых рабочих мест. По программе «Дорожная карта бизнеса – 2020» – 14 проектов на сумму 12,2 млрд тенге, с созданием 197 новых рабочих мест. По региональной программе «Жибек жолы» 10 проектов на сумму 1,1 млрд тенге.

Особый акцент в районе делается на развитие несырьевой и наукоемкой экономики, которая считается самой перспективной. В этом направлении в районе действует специальная экономическая зона «Парк инновационных технологий», призванная стать локомотивом инновационного развития страны и региональным хабом по внедрению инновационных разработок. За два года количество компаний на территории СЭЗ «ПИТ «Алатау» выросло в четыре раза и составило 134. За период функционирования объем инвестиций составил более 24,4 млрд тенге, произведено продукции на 132 млрд тенге. С начала года участниками СЭЗ «ПИТ» создано 565 рабочих мест. Общее количество рабочих мест теперь составляет 3851.

Сохраняются значительные показатели в сфере торговли. За 10 месяцев розничный товарооборот достиг 288 млрд тенге. Доля оптового товарооборота в разрезе города составляет 18%, увеличившись на треть по сравнению с прошлым годом.

В рамках программы благоустройства в районе было демонтировано 13 старых остановок и взамен установлено 42 новые, а до конца года планируется установить еще 76 современных остановок. Уделяется внимание и дорожному покрытию улиц. С начала года по 30 улицам проведен ремонт дорог протяженностью более 16 км, тротуаров на 12 улицах, на трех улицах обустроены новые тротуары. Данная работа будет продолжена и в следующем году. В 2018 году планируется провести средний ремонт дорог на 45, а тротуаров – 17 улицах. Помимо этого будет обустроено новыми тротуарами 11 улиц.

В рамках рекомендации датского архитектора Яна Гейла на двух улицах был проведен текущий ремонт пешеходных зон – ул. Уалиханова от пр. Жибек жолы до пр. Райымбека, пр. Жибек жолы от ул. Кунаева до р. Малая Алматинка. В рамках программы «Социальная ответственность бизнеса» за счет инвесторов проведены работы по разбивке двух аллей на пр. Аль-Фараби, 25 и 29, текущий ремонт сквера Менделеева, построены футбольные поля на территории СШ

№ 33, 28, разбита спортивная площадка на территории «SOS Деревни», установлена workout-площадка на территории парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев.

По территории района протекает 10 малых и средних рек общей протяженностью 34,89 км. В целях предотвращения подтопления проведена работа по укреплению русел рек Бекенбай, Жарбулак, Есентай и ремонт гидротехнического сооружения вдоль речки Малая Алматинка.

В районе также отремонтировано четыре моста по ул. Горной через реку Сарысай, по ул. Елебекова через Малую Алматинку, по улицам Кабанбай батыра и И. Коныра через реку Жарбулак.

В этом году завершены работы по капитальному ремонту 120 дворовых территорий на сумму 1,9 млрд тенге. В следующем году планируется благоустройство еще 100 дворовых территорий. И таким образом в 2018 году администрация района планирует на 100% завершить благоустройство дворовых территорий.

Кроме того, в районе ежегодно растет количество учащихся. По сравнению с прошлым годом учащихся на 1910 человек стало больше. В основном это связано с внутренней миграцией. Особенно это чувствуется в центре района, где расположены школы с хорошими показателями. Акимат района поддерживает и реализовывает ряд мероприятий в решении данных проблем. В 2016 году на основе государственно-частного партнерства была построена и введена в эксплуатацию школа на 600 мест по адресу: ул. Зои Космодемьянской, 69.

В районе также функционирует 18 государственных, 49 частных детских садов и 15 частных мини-центров с общим охватом 6896 детей. По государственному заказу по состоянию на 1 октября 2017 года 1381 ребенок посещает 34 детских сада. Если в 2016 году при поддержке предпринимателей в районе открыли 21 частный детский сад на 852 места, то с начала текущего открыто 12 частных детских садов на 681 место и четыре мини-центра. До конца года планируется открытие еще четырех частных детских садов.

Справка

Район образован в октябре 1936 года, площадь 253,4 кв. км.

Население – 197 800 человек. Территория района занимает 37% от общей площади города.

Границы района – от пр. Аль-Фараби на север по восточной стороне пр. Н. Назарбаева до пр. Райымбека; по южной стороне пр. Райымбека на восток до реки Малая Алматинка; по восточной стороне реки Малая Алматинка на север до границы города; по границе города до пересечения с дорогой на санаторий «Коктобе», до пр. Аль-Фараби; по пр. Аль-Фараби на северо-восток до пр. Н. Назарбаева, включая микрорайоны Атырау, Думан, Коктобе, Коктобе-2, Жана-Коктобе, Бутаковка, Тау-Самал, урочище Медеу, Шымбулак и мкр. Алатау.