Мелочиться не будут

C 1 августа в Алматы стартует грандиозный Фестиваль скидок

В нем примут участие крупнейшие торгово-развлекательные центры и магазины формата street retail, представляющие известные мировые бренды. Акция проходит в городе второй год подряд. Напомним, в прошлом году фестиваль скидок поддержали 100 торговых центров и столько же магазинов формата street retail, представляющих около 500 брендов.

На этот раз праздник приурочен к проведению EXPO-2017 в Астане. Акцию планируют включить в туристический пакет казахстанских и иностранных туристов. Кстати, организаторы намерены включить в него не только шопинг, но и посещение культурно-спортивных событий города.

В рамках фестиваля скидок, который продлится до 2 сентября, алматинцы и гости мегаполиса смогут приобрести различные товары со скидкой от 20 до 80 процентов.

Елена СОКОЛОВА