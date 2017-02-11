Место встречи...

С 13 февраля стартуют ежегодные отчетные встречи акимов районов с населением

По традиции горожане смогут получить ответы на все интересующие их вопросы, что называется, из первых уст. Так, 13 февраля жителей Алатауского района к конструктивному диалогу с акимом приглашают в 11.00 в школу № 149 (ул. Ленина, 34), Алмалинского – в это же время в школу № 62 (ул. Туркебаева, 4), Ауэзовского – в 10.00 в Казахский университет путей и сообщения (мкр. Мамыр-1, ул. Шаляпина, 21/1). Аким Бостандыкского района ждет собеседников в 11.00 в школе № 146 (пр. Гагарина, 311). Глава

Жетысуского района проведет первую отчетную встречу с населением в 15.00 в школе № 109 (ул. Гончарова, 23), аким Медеуского района – в этот же час в школе № 159 (ул. Кабанбай батыра, 86), Наурызбайского района – в 11.00 в ГКП № 1 (мкр Калкаман ул. Ауэзова, 2). Обсудить животрепещущие вопросы с акимом Турксибского района можно будет в 11.00 в школе № 76 (ул. Чехова, 15).

Районные встречи продлятся до 18 февраля, а 20 февраля, в 10.00 во Дворце Республики состоится диалог алматинцев с акимом города. Бауыржан Байбек подведет итоги социально-экономического развития Алматы за прошлый год, поделится дальнейшими планами и ответит на вопросы горожан. Для приема обращений запустят горячую линию сall-centrа: 220-74-74.

Встреча будет освещаться в онлайн-режиме на сайте www.almaty.gov.kz, в официальных аккаунтах акимата Алматы в социальных сетях Facebook (https://www.facebook.com/almaty.gov.kz) и Periscope (http://www.periscope.tv/akimat_almaty).

Кроме того, прямые включения смотрите на телеканале «Алматы».

Виктор Андреев