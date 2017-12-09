Как известно, 9 декабря объявлен ООН всемирным днем борьбы с коррупцией. В этот день четырнадцать лет назад на Политической конференции в мексиканском городе Мерида была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 21 ноября 2003 года (№ A/RES/58/4 от 21.11.2003).

Специальный представитель ГА ООН Ханс Корелл, объявив о решении учредить Международный день борьбы с коррупцией, призвал представителей более чем 100 стран, собравшихся на конференцию, подписать конвенцию. Конвенция является комплексным универсальным международным договором, препятствующим развитию и распространению коррупции во всех сферах жизнедеятельности современного общества. Данный международный договор предусматривает меры по предупреждению коррупции, наказанию виновных, а также механизмы международного сотрудничества в борьбе с ней. Он обязывает государства-члены проводить политику противодействия коррупции, одобрить соответствующие законы и учредить специальные органы для борьбы с этим явлением.

Впервые данный праздник отметили в 2004 году. Целью учреждения Международного дня борьбы с коррупцией, как указано в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, было углубление понимания проблемы коррупции и роли конвенции в предупреждении и борьбе с ней.

Республика Казахстан ратифицировала конвенцию в 2008 году. Необходимо отметить, что именно наша республика приняла первой на постсоветском пространстве Закон о борьбе с коррупцией в 1998 году.

День борьбы с коррупцией отмечает население всех стран-участниц ООН, которые поставили свои подписи и ратифицировали конвенцию ООН. Поэтому 9 декабря во многих странах мира проходят демонстрации, встречи, конференции, семинары и другие мероприятия, приуроченные к этому дню.

В преддверии данного праздника Департаментом Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции по г. Алматы были проведены два очень важных по значимости мероприятия. Так, 24 ноября на базе КазНУ имени аль-Фараби Агентством РК по делам госслужбы и противодействию коррупции совместно с Назарбаев Университетом был проведен телемост высших учебных заведений республики на тему: «Академическая честность в контексте модернизации общественного сознания».

Главной целью телемоста являлось формирование антикоррупционной культуры и укрепление принципов добропорядочности в системе высшего образования. Данное мероприятие было направлено на то, чтобы показать, каким предельно честным должен быть не только педагог, но и его достойный ученик.

В ходе телемоста выступили заместитель председателя Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев, депутат Мажилиса Парламента РК А. Е. Бектурганов.

Также с обращением к студенческой молодежи Казахстана о недопустимости коррупции в системе образования выступил казахстанский пловец, олимпийский чемпион, трехкратный чемпион Азиатских игр, победитель Универсиады 2015 года, студент КазНУ имени аль-Фараби Дмитрий Баландин. В дискуссии приняла участие студентка второго курса юридического факультета КазНУ имени аль-Фараби Исканова Айсулу.

В завершение мероприятия был дан старт эстафеты «Абыройлы ұстаз» среди студентов вузов, которым было предложено снять видеоролик о лучшем преподавателе.

В ноябре также было проведено масштабное мероприятие «Единый антикоррупционный час», в котором приняли участие все образовательные учреждения нашего города. В школах, колледжах, высших учебных заведениях обсуждали Закон РК «О противодействии коррупции», Антикоррупционную стратегию РК на 2015–2025 гг.

Главная цель акции заключается в том, чтобы сформировать в учебных заведениях культуру нулевой терпимости к любым проявлениям коррупционных рисков в обществе, и особенно в молодежной среде.

Активное участие в данном мероприятии принял и профессорско-преподавательский состав КазНУ имени аль-Фараби.

Д. Байдельдинов, декан юридического факультета КазНУ имени аль-Фараби,

д. ю. н., профессор,

К.Усеинова, и. о. доцента кафедры

теории и истории государства и права,

конституционного и административного права КазНУ имени аль-Фараби,

к. ю. н., член «Гражданского контроля»