Мировая премьера

205 561 человек посетили EXPO-2017 в первую неделю работы

Об этом на пресс-конференции сообщил управляющий директор АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Бейбит Карымсаков. Он отметил, что наиболее популярным среди посетителей стал национальный павильон Казахстана «Нур-Алем».



– Главным объектом EXPO-2017 является национальный павильон Казахстана «Нур-Алем». С момента церемонии открытия выставки его посетили 86 500 человек. Также хочу отметить, что с каждым днем увеличивается количество посетителей EXPO-2017. В первый день работы выставки число зрителей достигло отметки в 17 000, на прошлых выходных оно увеличилось до 34 000, – сказал Бейбит Карымсаков.

Также он сообщил, что с момента открытия выставки проведено 281 культурно-развлекательное и деловое мероприятие, состоялось более 50 протокольных мероприятий с участием глав государств, министров и комиссаров международных павильонов.

В свою очередь директор Департамента коммерциализации Даулет Еркимбаев сообщил, что в настоящий момент продано полтора миллиона билетов на международную тематическую выставку EXPO-2017. По его словам, билетная система действует в полном объеме, никаких сбоев и проблем нет. Все посетители проходят контроль быстро и беспрепятственно.

Также он рассказал, что в первые дни выставки были выявлены факты попытки пройти на территорию EXPO-2017 по поддельным билетам.

– За девять дней было выявлено более 200 фактов подделки билетов на выставку. Посетители пытались пройти с их ксерокопиями, но у них ничего не получилось. У нас стоит интеллектуальная система контроля доступа посетителей, каждый билет уникальный по-своему, он имеет идентификационный номер, который не повторяется, – сообщил Даулет Еркимбаев.

Между тем директор департамента по связям с общественностью АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Сергей Куянов прокомментировал статью Джеймса Палмера в Foreign policy. Он сообщил, что данный журналист не зарегистрирован на выставке.

– Нам удалось выяснить, что такой журналист действительно есть. Это британец, который пишет одновременно в несколько изданий: в основном о Центральной Азии и Китае. На выставке такого журналиста зарегистрировано не было. Нам удалось узнать с помощью Департамента безопасности, что человек с таким именем не пересекал границу Казахстана. Можно предположить, что господин Палмер пользовался чужими впечатлениями или теми материалами, которые ему кто-то дал. В его статье все факты, мягко говоря, передернуты и преувеличены. Начиная со стоимости строительства. Он называет сумму 5 миллиардов долларов, настоящая цифра – 1,3 миллиарда вместе со строительством комплекса, – сообщил Сергей Куянов.

Виктор АНДРЕЕВ