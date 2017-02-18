Mizam откройся

В Алматы открылся первый оптово-распределительный центр Mizam

Он разместился на ул. Северное кольцо, 28, и стал настоящим подарком для жителей Алатауского, Турксибского, Жетысуского районов. Центр посетил заместитель акима Алматы Ерлан Аукенов.

– Данное событие очень важно для нашего города. Mizam – первый реальный пример трансформации городских базаров «оптовка-барахолка» в цивилизованный рынок с официальными налогами и рабочими местами, – говорит замакима Алматы Ерлан Аукенов. – Одной из концепций Mizam является работа с прямыми поставщиками. Жители нашего города ежегодно покупают плодоовощной продукции на сумму 228 млрд тенге. Важно понимать, что, когда товар доходит до потребителя, накрутка с учетом посреднических услуг порой достигает 70 процентов. Mizam взял на себя обязательства стремиться к минимизации системы посредников, чтобы здесь выставлялась именно сельхозпродукция производителей по низким ценам. Комплекс состоит из трех крытых торговых комплексов. На 2500 тысяч квадратных метров могут торговать несколько сотен производителей. 8 тысяч квадратных метров будет освоено по аналогии с всемирно известным французским рынком «Ранжис». Также потребителями оптово-розничного центра станут отели, рестораны и кафе города, что скажется на доступной цене и качестве предоставляемых там блюд.



– Мы давно вынашивали идею создать подобный оптово-распределительный центр и долго выбирали формат, в котором он будет работать, – говорит генеральный директор ТОО «Mizam – волшебный базар» Досмухан Керимбаев. – Я посмотрел 20 центров в Европе, Азии, Москве, в соседних республиках. Мы пришли к выводу, что самый удобный базар – народный и гостеприимный. Здесь будут практиковаться низкие цены, скидки и акции. Отсюда и название «Mizam – волшебный базар». Основная концепция – сокращение посредников по ценам от производителя к потребителю. Это касается всей линейки сельхозпродукции, в том числе мясо-молочной, овощей и фруктов. Важно, что ОРЦ «Mizam» реализован на основе государственно-частного партнерства и полностью построен за счет частных инвестиций. Когда мы обратились к городским властям, там нас внимательно выслушали и дали возможность получить возможность подключения к коммуникациям, удобную и просторную парковку. Стоимость проекта составляет 3,1 млрд тенге с созданием до 2 тысяч рабочих мест. Сейчас Mizam на первом этапе работы. Строится павильон, где будет применяться опыт всемирно известных рынков. Он появится уже летом этого года. Третий павильон откроется к концу этого года. На базе ОРЦ планируется открытие торгового дома UzAgroTrade. В целом торговый центр рассчитан на 34 тысячи квадратных метров.

Руководство рынка напрямую встречается с районными акимами, фермерами, выезжает в хозяйства. А еще в каждом районе, который выпускает сельхозпродукцию, создана своя сеть заготовительных пунктов.

Желающих попасть за прилавок Mizam оказалось предостаточно – на одно место претендовало четыре человека. Уже сегодня заключено 34 договора с сельхозпроизводителями на поставку продукции. Сейчас здесь работает около 300 арендодателей, те, кто сам производит продукцию.

По словам Керимбаева, современный потребитель хочет покупать качественный товар, при этом чтобы он стоил недорого. К тому же чтобы покупку можно было осуществлять в комфортных условиях. Поэтому в Mizam создали все условия и для продавцов, и для покупателей. В оптово-распределительном центре работает теплый павильон, есть современная столовая и туалетные комнаты.

Побеспокоились в Mizam и о безопасности продукции, которая приходит из Алматинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей. Здесь работают лаборатории по санветконтролю и токсикологии.

Во время торжественного открытия был подписан трехсторонний меморандум с ОРЦ «Mizam», АО «UzAgroTrade» и Управлением сельского хозяйства и ветеринарии Алматы.

Презентация завершилась концертной программой с участием известного артиста Кайрата Нуртаса.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

Фото Юрия ВЫБЛОВА