Модернизация общественного сознания – главная составляющая Третей модернизации Казахстана

Еренгаип Шайхутдинов, председатель АГФ РОО «Организация ветеранов», член Совета по этике:
– Ветераны Алматы с большим интересом ознакомились со статьей Нурсултана Назарбаева о модернизации общественного сознания и поддерживают изложенные в ней выводы.
Действительно, именно общественное сознание, нацеленное на выполнение главной задачи «Стратегии-2050» по вхождению Казахстана в 30 передовых стран мира, позволит эффективно осуществить эти грандиозные планы по созданию «единой нации сильных и ответственных людей», сохранение самобытной культуры и национального кода.
Духовная модернизация обеспечит успех и высокую конкурентоспособность страны.
Перестройка сознания на принципы «умения жить рационально с акцентом на образование и здоровый образ жизни» позволит добиться профессиональных успехов.
Ясные, понятные и устремленные в будущее установки будут способствовать выполнению планомерных шагов по развитию общества и страны в целом.
Должны быть изжиты такие негативные моменты, как кумовство, покровительство и нерадивость.
Главное внимание должно быть уделено развитию всеобщего образования и освоению новых технологий, так как в XXI веке только высокообразованный человек может обеспечить развитие и модернизацию экономики, при этом важно пройти эволюционный, а не революционный путь.
«Только эволюционное развитие дает шанс нации на процветание», – отметил Н.А. Назарбаев.
Важно продолжить работу по программе «трехязычие», форсировать обучение английского языка, языка мирового сообщества, на котором строятся все IT-программы и техническая литература. Это способствует перенятию опыта передовых стран и готовности к переменам, как один из показателей открытого сознания.
Также в стратегической статье изложены этапы работы в ближайшие годы, это:
поэтапный переход с кириллицы на латиницу, что позволит лучше освоить инновационные технологии;
издание новых учебников на казахском языке, перевод 100 лучших учебников мира с разных языков, создание для этого национального бюро переводов;
осуществление патриотической программы «Туған жер»;
работа над проектом «Духовные святыни Казахстана»;
современная казахстанская культура в глобальном мире, звучание ее на шести языках ООН.
В заключение Нурсултан Абишевич предлагает создать историю современников в проекте «100 новых лиц Казахстана», сделать их героями телевизионной документалистики как золотой фонд нации.
Все это созвучно с деятельностью ветеранской организации, наши активисты, безусловно, внесут свою лепту в выполнение поставленных задач по модернизации общественного сознания.