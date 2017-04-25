Модернизация общественного сознания – главная составляющая Третей модернизации Казахстана

Еренгаип Шайхутдинов, председатель АГФ РОО «Организация ветеранов», член Совета по этике:

– Ветераны Алматы с большим интересом ознакомились со статьей Нурсултана Назарбаева о модернизации общественного сознания и поддерживают изложенные в ней выводы.

Действительно, именно общественное сознание, нацеленное на выполнение главной задачи «Стратегии-2050» по вхождению Казахстана в 30 передовых стран мира, позволит эффективно осуществить эти грандиозные планы по созданию «единой нации сильных и ответственных людей», сохранение самобытной культуры и национального кода.

Духовная модернизация обеспечит успех и высокую конкурентоспособность страны.

Перестройка сознания на принципы «умения жить рационально с акцентом на образование и здоровый образ жизни» позволит добиться профессиональных успехов.

Ясные, понятные и устремленные в будущее установки будут способствовать выполнению планомерных шагов по развитию общества и страны в целом.

Должны быть изжиты такие негативные моменты, как кумовство, покровительство и нерадивость.

Главное внимание должно быть уделено развитию всеобщего образования и освоению новых технологий, так как в XXI веке только высокообразованный человек может обеспечить развитие и модернизацию экономики, при этом важно пройти эволюционный, а не революционный путь.

«Только эволюционное развитие дает шанс нации на процветание», – отметил Н.А. Назарбаев.

Важно продолжить работу по программе «трехязычие», форсировать обучение английского языка, языка мирового сообщества, на котором строятся все IT-программы и техническая литература. Это способствует перенятию опыта передовых стран и готовности к переменам, как один из показателей открытого сознания.

Также в стратегической статье изложены этапы работы в ближайшие годы, это:

поэтапный переход с кириллицы на латиницу, что позволит лучше освоить инновационные технологии;

издание новых учебников на казахском языке, перевод 100 лучших учебников мира с разных языков, создание для этого национального бюро переводов;

осуществление патриотической программы «Туған жер»;

работа над проектом «Духовные святыни Казахстана»;

современная казахстанская культура в глобальном мире, звучание ее на шести языках ООН.

В заключение Нурсултан Абишевич предлагает создать историю современников в проекте «100 новых лиц Казахстана», сделать их героями телевизионной документалистики как золотой фонд нации.

Все это созвучно с деятельностью ветеранской организации, наши активисты, безусловно, внесут свою лепту в выполнение поставленных задач по модернизации общественного сознания.