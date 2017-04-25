Модернизация системы оказания социальной помощи

Мейржан Отыншиев, заместитель руководителя городского Управления занятости и социальных программ:

– В рамках выполнения Плана нации «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ» Министерство труда и социальной защиты населения РК ведет работу по реализации 84-го шага «Оптимизация социальной помощи через усиление ее адресного характера», или совершенствование действующих механизмов оказания адресной социальной помощи на основе системы социальных контрактов между социальными службами и получателем помощи.

С 1 января следующего года государственная адресная социальная помощь (АСП) будет оказываться в новом формате. Она предусматривает объединение трех ныне действующих социальных выплат:

– специальные государственные пособия (СГП) многодетным семьям, имеющим 4 и более несовершеннолетних детей,

– государственное пособие на детей (ГДП) до 18 лет тем, чей среднедушевой доход ниже продовольственной корзины,

– адресная социальная помощь (АСП), предоставляемая малообеспеченным домохозяйствам.

Новый формат АСП классифицирован на два вида: безусловную и обусловленную денежную помощь. АСП будет предоставляться для семей, доходы которых в расчете на каждого члена семьи составляют менее 50% от прожиточного минимума.

Безусловную денежную помощь окажут семьям, в составе которых нет трудоспособных членов, или семьи, трудоспособные члены которых по объективным причинам не могут участвовать в мерах содействия занятости. К примеру, одинокая мать, осуществляющая уход за ребенком до семи лет, инвалиды первой, второй групп. Для таких семей обязательное участие в мерах занятости не требуется. Безусловная денежная помощь будет назначаться на текущий квартал и выплачиваться ежемесячно.

Обусловленная денежная помощь (ОДП) будет предоставляться семьям, в составе которых есть как минимум один трудоспособный. Обязательным условием станет заключение социального контракта и обязательное участие всех безработных трудоспособных членов семьи в мерах содействия занятости.

Заключение социального контракта является обязательным условием для назначения обусловленной денежной помощи. Социальный контракт с получателями обусловленной денежной помощи будет заключаться на шесть месяцев с возможностью его пролонгации дополнительно до шести месяцев при условии необходимости продления.

В случае отказа от предложенной формы участия в активных мерах содействия занятости в первый раз – ОДП для трудоспособных граждан уменьшится на 50%, во второй раз – ОДП для них отменяется, а выплата ОДП для несовершеннолетних детей остается неизменной.

Подписывая социальный контракт, стороны берут на себя взаимные обязательства: соцслужбы принимают меры по содействию занятости и выплачивают ОДП, а трудоспособные члены семьи – добросовестно участвуют в этих мерах занятости. В настоящее время эти подходы в пилотном режиме реализуются в проекте«Өрлеу» – государственной программе по оказанию обусловленной денежной помощи (ОДП) на условиях социального контракта активизации семьи. Программа предусматривает оказание обусловленной социальной помощи семьям, чей среднедушевой доход ниже 60% от величины прожиточного минимума, в случае, если трудоспособные граждане этих семей участвуют в активных мерах содействия занятости: профобучение, переобучение, трудоустройство, общественные работы, социальные рабочие места, молодежная практика.

В прошлом году в проекте приняли участие 39 семей или 184 человека. Результаты пилотирования показали, что средний доход семей, участвовавших в данном проекте, увеличился в 3,4 раза, а именно с 36 149 тенге до 120 862 тенге.

Для разъяснения нового формата адресной социальной помощи проводятся подворовые обходы, жителям раздают памятки и анкетируют.