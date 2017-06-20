Мой дом, моя энергия

Павильон Украины презентовал систему энергосберегающего дома на EXPO-2017

Украина привезла на EXPO инновационные ветрогенераторы, пассивный дом, солнечные концентраторы, жалюзи, которые вырабатывают электричество. Об этом в ходе празднования Нацио­нального дня Украины в рамках Международной специализированной выставки рассказал вице-премьер Украины, комиссар секции Украины на EXPO-2017 Геннадий Зубка. В своем выступлении он отметил важность совместных поисков решений в вопросах использования альтернативной энергии.

– Нам всем нужна стабильность. Украина сегодня готова демонстрировать эту стабильность и показывать, как в этом мире и стабильности работают инвестиции благодаря здоровой конкуренции. Украина сегодня не только внедряет альтернативные источники, но и активно использует ветер и солнце. И основная задача EXPO-2017 направлена на то, чтобы созидать, – рассказал Геннадий Зубка.

В свою очередь вице-министр энергетики Республики Казахстан Бахытжан Джаксалиев выразил уверенность в том, что Астана станет эффективной площадкой для демонстрации лучших мировых разработок и трендов в сфере использования энергии солнца, ветра, биогаза, морских и термальных вод.

– Здесь будут представлены лучшие разработки в вопросах использования энергии будущего. Прорывные и перспективные проекты в сфере производства и потребления альтернативной энергии. Украинские специалисты готовы внести свою весомую лепту в сохранение экосистемы нашей планеты и развитие зеленой энергетики», – сообщил Бахытжан Джаксалиев.

В ходе празднования Национального дня Украины в рамках международной специализированной выставки EXPO-2017 был презентован тканый рушник длиной 30 метров.

Бахыт АМАНОВ