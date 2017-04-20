Молодость города берёт

Молодежный лофт-центр разместится в бывшем трамвайном депо

Вчера в акимате города презентовали «Дорожную карту поддержки молодежи Алматы – 2020». Старт новому комплексному плану дал Совет по делам молодежи мегаполиса. Заседание прошло под председательством заместителя акима Алматы Армана Кырыкбаева.

В новом проекте заложено решение таких проблемных вопросов молодых людей, как трудоустройство, качество образования, досуга, недостаток общежитий. И.о. руководителя городского Управления по вопросам молодежной политики Чингис Бескемпиров ознакомил собравшихся с пятью основными направлениями «дорожной карты».

Образование

Одной из серьезных проблем в сфере профессионального и высшего образования является коррупция. По результатам социологического исследования МОО «Жастаруны» в прошлом году, почти 75% опрошенных студентов признались, что хоть раз сталкивались с преподавателями-взяточниками, 89,3% опрошенных подтвердили, что у них в вузе есть коррупция. В этой связи будет внедрен рейтинг вузов по восприятию коррупции. Разработано мобильное приложение, где студенты смогут сообщать о фактах коррупции и решить другие вопросы. Будет проведен комплекс плановых мероприятий по противодействию коррупции.

Также в целях доступности образования по программе бесплатного образования обучат 2500 человек в течение 2,5 лет.

Еще одна проблема в образовании это нехватка общежитий. В этом плане окажут содействие вузам и колледжам в постройке студенческих общежитий: выделение земли, коммуникаций, благоустройство. Формирование мобильных групп и постоянный мониторинг состояния и условий проживания студентов.

Культурный и здоровый досуг

В программе акцент сделан на развитии массового спорта. Среди планируемых мер – проведение крупных спортивно-массовых мероприятий, обустройство спортивных площадок, workоut-площадок, увеличение количества легкоатлетических дорожек, велодорожек, модернизация спортивных залов. В два раза увеличится количество участников спортивных соревнований, а также постоянно занимающихся в специализированных спортивных учреждениях. Продолжится работа по обеспечению доступности спортивных объектов, планируется открытие сети льготных кроссфит-залов при вузах. Пропаганда молодежного экотуризма выступит одним из основных спортивных направлений, в связи с чем разрабатываются новые молодежные маршруты.

«Дорожная карта» предусматривает обширный комплекс культурно-досуговых мероприятий, порядка трех тысяч, из которых более 500 – крупных.

Город активной молодежи

– Социальная активность молодых людей, объединенных общими интересами, является одним из наиболее важных условий развития Алматы. Учитывая международный опыт, а также потребность алматинской молодежи в постоянно действующей площадке, с целью дальнейшего развития культурно-досуговой работы намечено внедрение проекта молодежного лофт-центра, который откроется на территории бывшего трамвайного парка. Здесь молодые алматинцы смогут реализовать свои проекты и творческие идеи, – сообщил спикер.

Чингис Бескемпиров пояснил, что на базе лофт-центра планируется организовать регулярный englishclub, центры обслуживания молодежи, обучения государственному языку, мастерские, коворкинг-центр, читальный и выставочный залы.

В рамках направления «Город активной молодежи» впервые будет реализован проект интеллектуальной школы по подготовке молодых предпринимателей и активных молодежных лидеров «Кәсіпкер» с участием иностранных тренеров. Лучшие проекты, разработанные в рамках школы, будут поддержаны в дальнейшем грантами, выделенными партнерами проекта.

Общие расходы в рамках программы составляют 6,2 млрд тенге. Из них 4 млрд – для финансирования строительства общежитий.

В целом в рамках «Дорожной карты по работе с молодежью Алматы до 2020 года» предусмотрена реализация 93 индикаторов.

По итогам действия «дорожной карты» ожидается снижение уровня молодежной безработицы до 5%. Доля выпускников вузов, трудоустроенных в первый год после окончания, увеличится с 60% до 67%, как и охват техническим и профессиональным образованием – с 22% до 27,5%.

Обеспеченность студенческими общежитиями возрастет с 38% до 43%;

Охват молодежи, занимающейся физической культурой и спортом, возрастет с 265 тысяч до 365 тысяч человек.

Виктория ИЗБИЦКАЯ