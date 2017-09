Мухтар Ауэзов переведён на английский

Рухани Жаңғыру

28 сентября Мухтару Ауэзову исполнилось бы 120 лет. Казахстанский филиал международного ПЕН-клуба в рамках программы «Рухани жаңғыру» при поддержке акимата Алматы инициировал к этой не круглой дате издание на английском языке сборника Beauty in mourning (Мухтар Ауэзов «Красавица в трауре»).

В книгу, вышедшую в The Russell Press Ltd – одном из лучших английских издательств, вошли произведения, написанные классиком казахской литературы в 20–30 годах прошлого века: «Сиротская доля», «Красавица в трауре», «Серый лютый», «Выстрел на перевале» и «Лихая година». Сегодня благодаря тому, что книга помещена в крупнейшем американском интернет-магазине Amazon, она доступна всем англоязычным читателям.

Сборник Beauty in mourning стал продолжением выпуска серии под общим названием «Мы – казахи…». По словам президента казахстанского Пен-клуба Бигельды Габдуллина, этот проект изначально задумывался для издания на разных языках мира, в первую очередь – на английском, лучших произведений казахской литературы. Объясняя, почему он не инициировал перевод на английский знаменитой «энциклопедии казахской жизни» – романа-эпопеи «Путь Абая», Бигельды Габдуллин сказал, что оба существующих перевода этого романа на русский язык далеки от совершенства. Что касается перевода произведений, написанных в 20–30 годы, то они являются авторизованными (перевод сделан либо самим автором оригинального произведения, либо просмотрен и одобрен им. – Прим. ред.): Мухтар Ауэзов переводил их в соавторстве с русским писателем Леонидом Соболевым.

Исключительная важность перевода казахского классика на английский язык состоит в том, что это будет способствовать шествию казахского классика к читателям многих народов и стран.

– Из всех иностранных языков Мухтар Ауэзов прилично переведен только на французский язык, – сказал сын писателя Мурат Ауэзов. – Сделан он одной из ярчайших фигур французской культуры – режиссером, актером, поэтом и переводчиком Антуаном Витезом. Но в переводе на английский классику не везло. В свое время роман «Путь Абая» был переведен на этот язык в очень усеченном виде специалистами московского издательства «Прогресс». Но, к сожалению, там многое было поставлено на поток, а перевод художественного произведения требует мобилизации духовных сил переводчика, как это имело место быть во Франции. На мой взгляд, главная тайна хорошего перевода – это состязательность и соревновательность переводчика с автором оригинала. В этот раз казахстанский ПЕН-клуб в лице его председателя Бигельды Габдуллина провел очень ответственную работу по подбору переводчиков. Теперь моему сыну и дочери, хорошо владеющим английским, предстоит дать оценку работе британских специалистов. Судя по тому, как их увлек процесс работы над сборником, это по-настоящему талантливые люди. В презентации Beauty in mourning, которая прошла в Доме-музее Мухтара Ауэзова, приняли участие английские писатели-переводчики Саймон Гейган и Саймон Холлингсворт, более четверти века специализирующиеся на переводе русско­язычной литературы.

– Работу над переводом произведений Мухтара Ауэзова мы называем трудным счастьем, – признались они. – Вначале была борьба с языком. В казахском языке есть понятия, которые никак невозможно было перевести на английский. И нам, объясняя мировому читателю такие слова, как «аул», «барымта» или «дастархан», надо было сделать это так, чтобы не испортить темп повествования великолепного рассказчика Ауэзова утомляющими подробностями.

Но самым трудным в нашей работе как переводчиков была передача голоса автора. Ауэзов говорил с читателем от имени коллективного подсознания. А он, как любой великий писатель, голос народа чувствовал и слышал буквально кожей. Нет, лучше даже сказать – через космос, разговаривая с самим Богом. Стараясь быть верным духу народа, он, как и его герой Бахтыгул, шел по узенькой тропинке по краю пропасти.

Первой английской фокус-группой Beauty in mourning стал 78-летний отец Саймона Гейгана.

– Я его не торопил со сроками, но отец настолько увлекся текстом, что прочитал объемную книгу за три дня, – говорит переводчик. – Для него Казахстан до Ауэзова был чистым листом. Познакомившись с миром, представленным в произведениях казахского классика, он кинулся к карте. Увидев страну, которая своими размерами превышает всю Европу, вместе взятую, был потрясен! По словам отца, эту книгу, через которую он почувствовал аромат Великой степи, нужно было перевести гораздо раньше.

За три года в серии «Мы – казахи…» переведены на английский язык и изданы семь книг казахских авторов. Это произведения Мукагали Макатаева, Бердибека Сокпакбаева, Абиша Кекильбаева, Олжаса Сулейменова, Смагула Елюбаева, Герольда Бельгера и вот теперь самого Мухтара Ауэзова. Всего в рамках проекта «Мы – казахи…» планируется перевести 25 казахских авторов. Следующий на очереди Оралхан Бокеев.

Разия ЮСУПОВА