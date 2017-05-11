Мы открылись

В Алматы представили уникальный городской проект OpenAlmaty

Проект по сопровождению решений жизненных ситуаций запущен АО «Центр развития города Алматы» при поддержке городского акимата в рамках реализации концепции Smart City.

Он призван помочь жителям, бизнесменам и гостям города в решении жизненных ситуаций, не регламентированных нормативно-правовыми актами. Проект позволит изменить подход к разработке стандартов и регламентов госорганами, сделав их разработку «от обратного», подстраиваясь под запросы населения. Анализ заявок на рассмотрение жизненных ситуаций выявит наиболее актуальные и проблемные вопросы граждан.

– Сегодня мы запускаем в пилотном режиме портал жизненных ситуаций open-almaty.kz, который имеет потенциал стать главным информационным источником по решению жизненных ситуаций населения, – пояснил заместитель председателя правления АО «Центр развития города Алматы» Руслан Асаубаев. – Портал задуман как единый контакт-центр с городскими властями. Для удобства он разделен на три категории пользователей – жителей, гостей города и бизнеса. Это своего рода интерактивный справочник, призванный дать подробные инструкции по разным вопросам: как вызвать участкового врача на дом, перевести ребенка в другую школу, получить помощь в трудоустройстве и так далее, а также те случаи, которые не нашли отражения в правовом поле.

Сегодня в тестовом запуске представлены более 100 жизненных ситуаций. Пошаговые инструкции для решения жизненных ситуаций описаны простым языком и не перегружены терминами. Порталом предусмотрены ответы на наиболее частые вопросы по всем направлениям предоставления услуг и поиск по ним. Пока портал работает в пилотном режиме. Успех проекта зависит не только от технических характеристик, а в первую очередь – от интереса самих горожан. Мы понимаем, что далеко не все ситуации нашли отражение на портале. Поэтому мы приглашаем всех жителей и гостей Алматы принять участие в его разработке. Вы не нашли свою жизненную ситуацию – вы можете подать заявку. Мы ее обязательно рассмотрим и дадим пошаговую инструкцию. Таким образом, контент портала будет формироваться под запросы пользователей. Все замечания и предложения граждане могут отправлять на электронный адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Портал OpenAlmaty в пилотном режиме доступен по адресу http://open-almaty.kz/, официальный запуск портала планируется в августе этого года.

Руслан Асаубаев отметил, что проект OpenAlmaty комплексный. Его вторым этапом станет работа по принципу открытых дверей общественной приемной акимата города. Предполагается собрать под одной крышей общественную приемную акимата, центр обслуживания инвесторов, туристический центр, центр ГЧП, единый call-центр акимата, а также центр анализа обращений граждан.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ