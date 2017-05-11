Мы помним вас

Новосокольники и Невель очень дороги казахам

В редакцию пришел Кенес Жусупов, кандидат технических наук, доцент кафедры Казахской академии транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева, (КазАТК).

Наш разговор начался с того, что есть в России, на Псковской земле, два небольших городка – Новосокольники и Невель, которые очень дороги казахам. Именно здесь в боях за станции Насва и Изочи погибли славные дочери казахского народа – Герои Советского Союза Алия Молдагулова и Маншук Маметова.

– У казахов есть пословица: «Не отдавши светлого долга памяти павшим, не уповай на светлое будущее», поэтому мы обязаны делать все, чтобы память о них и других воинах – победителях в Великой Отечественной войне была вечной, – начал свой рассказ о патриотическом воспитании студентов преподаватель высшей школы.

Псковитяне свято хранят память о тех огненных годах и особенно трепетно относятся к именам воинов из Казахстана, павших на полях сражений. Не случайно в день празднования 115-летия города Новосокольники они пригласили в гости делегацию из КазАТК.

– В первый день пребывания в Новосокольниках мы возложили венки на могилу Алии Молдагуловой, находящуюся в Мемориале воинской славы в с. Монаково, – делится воспоминаниями Жусупов. – Затем посетили музей Алии в насвинской средней школе, носящей имя героини, Новосокольнический районный краеведческий музей, в районной библиотеке провели международный вечер жителей района и гостей под названием «От всей души». Слова заместителя главы Новосокольнического района З. К. Буловой в адрес казахстанцев вызвали в душе чувство радости и гордости: «Подвиг Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой навеки стал символом нашей дружбы. Столкнувшись с врагом лицом к лицу, они не пожалели самого дорогого – своей жизни. Ради нас. Будем же помнить их имена».

В братском захоронении Монаково, расположенном у дороги Невель-Шимск, похоронены около двух с половиной тысяч советских воинов, из них 730 – казахстанцев. Дата гибели у всех: январь-февраль сорок четвертого. Тяжелейшие потери понесли наши войска, прорывая немецкую оборону по Монаковским высотам за железной дорогой. Кроме Алии Молдагуловой здесь покоится прах уроженца Семея легендарного снайпера Тулеугали Абдыбекова, уничтожившего с 1942-го по 1944 год 397 фашистов, красноармейца 8-й гвардейской стрелковой дивизии Дильдахана Удербаева (дедушка председателя Мажилиса Парламента РК Н. Нигматулина), разведчика-панфиловца Григория Постольникова из Атырау, повторившего на этих высотах подвиг Матросова, и многих других, отдавших свои жизни за освобождение этих мест. Отдельный памятник установлен похороненным здесь воинам-казахстанцам.

– Мы возложили большой венок в память о всех погибших в боях воинов и прочли молитву, – рассказывает Кенес Жусупов. – Губернатор Псковской области А. А. Турчак в своей речи на торжествах сказал: «Я благодарю наших братьев из Казахстана за вклад в сохранение нашей общей истории. В годы войны на территории Псковской области погибли сотни тысяч советских воинов, тысячи из них – славные сыны и дочери казахского народа. Это Герои Советского Союза Алия Молдагулова и Маншук Маметова, первый военный комендант города Невеля Абылхаир Баймульдин, легендарный снайпер Ибраим Сулейменов, отважный старший лейтенант Павел Дубовой и многие другие. В основном это бойцы Панфиловской дивизии. Мы глубоко чтим память о всех героях-казахстанцах, которые погибли, защищая наши края».

– Мы были приятно удивлены, что имя Алии в Новосокольниках на устах у наших российских ровесников, а люди старшего поколения относятся к нашей героине с трепетом, – поделились пережитыми эмоциями члены делегации от КазАТК Нурсултан Тасбулат и Игилик Кайыр. – Всегда будем помнить этот город, расскажем о поездке своим друзьям и родственникам.

Посланцы Казахстана побывали в г. Невеле, где возложили венок к памятникам Маншук Маметовой, Абылхаира Баймульдина и Ибраима Сулейменова. И здесь делегацию принимал заместитель главы Невельского района О. Майоров, а сопровождал ее А. Андреев-Снегин, сотрудник Невельского краеведческого музея, который рассказал о Маншук Маметовой. Как оказалось, в Невельском районе находятся 86 воинских захоронений, на которых установлены памятники. Руководитель делегации Кенес Жусупов подарил музею Невеля портрет Маншук.

На обратном пути в школе-лицее № 402 им. Алии Молдагуловой, находящейся на проспекте Молдагуловой в городе Москве, алматинцы возложили цветы к ее памятнику во дворе школы.

– Я был в санкт-петербургской школе № 140, где училась до войны наша Алия Молдагулова, – рассказывает Кенес Жусупов. – Приятно было увидеть и услышать, как чтят память нашей казашки в этом учебном заведении. Здесь же с помощью председателя общества казахской диаспоры Санкт-Петербурга Шерхана Абилова я побывал в школе-гимназии № 2, носящей имя Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова. Он 25 июля 1943 года в бою в районе поселка Синявино в траншеях противника уничтожил до десятка гитлеровцев. Отважный воин подполз к огневой точке и забросал ее гранатами. Но пулемет не умолк. Тогда он закрыл амбразуру грудью. Отрадно, что во всех школах, где я побывал, учащиеся хорошо знают героев нашего народа и чтят память о них.

Конечно же, помним о них, не вернувшихся с полей сражений, и мы – казахстанцы, отправившие на фронт 1 миллион 400 тысяч земляков.

Василий ШУПЕЙКИН