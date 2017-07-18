Численность населения в Казахстане составила 18 миллионов человек

При этом в Алматы число жителей за полгода увеличилось почти на десять тысяч человек, в Астане – на двадцать тысяч. Об этом сообщили представители Министерства национальной экономики РК. По данным специалистов, количество населения в стране увеличилось на 239 тысяч человек и на 1 июня нынешнего года составило 18 014,2 миллиона человек. При этом более 50 процентов – жители городов.

Так, с января по май в стране появилось на свет свыше 150 тысяч малышей. Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 20,83 родившихся. Естественный прирост населения республики за данный период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 9,9 тысячи и насчитывает 99,7 тысячи человек.

Кроме того, по сравнению с прошлым годом почти на один процент снизились показатели смертности. В частности, с января по май зарегистрировано 1344 умерших младенца в возрасте до одного года. Это на 16,8 процента меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Число умерших младенцев от врожденных аномалий составило 23,7 процента, от болезней органов дыхания – 6,8 процента и от несчастных случаев, отравлений и различных травм 5,4 процента. Итого с января по май текущего года коэффициент младенческой смертности составил 8,65 случая на 1000 новорожденных.

Кроме того, по данным специалистов миграционной службы, на 36,3 процента возросло и количество трудовых мигрантов, которые в основном приезжают в Алматы из стран СНГ. Об этом говорят и цифры – доля прибывших из стран постсоветского пространства составила 68,9 процента.

Маргарита НЕЖДАНОВА