Мысли о будущем

На днях Глава государства Нурсултан Назарбаев провел встречу с известными казахстанскими писателями Бексултаном Нуржекеевым, Дулатом Исабековым и Смагулом Елубаевым.

На встрече был затронут широкий спектр вопросов культурно-гуманитарной и общественно-политической жизни, в том числе – переход на латинский алфавит, вопросы демографической и миграционной политики, процесс внедрения трехъязычного образования.

Нурсултан Назарбаев выделил ряд направлений и приоритетов опубликованной статьи «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

Участники диалога обсудили актуальные вопросы реализованных за годы Независимости крупных творческих проектов. В частности, программу «Мәдени мұра» в сфере восстановления историко-культурных памятников и объектов на территории Казахстана, а также программу «Халық тарих толқынында», благодаря которой удалось осуществить системный сбор и анализ документов из ведущих мировых архивов по истории нашей страны.

Глава государства акцентировал внимание на необходимости продвижения темы патриотизма, который начинается с любви к своей малой родине.

Президент отметил большую важность стоящей перед казахстанцами задачи по модернизации общественного сознания и подчеркнул актуальность реализации ее положений для развития страны.

Писатели поделились своими впечатлениями о встрече с Президентом.

Смагул ЕЛУБАЕВ:

– Естественно, мы затронули наболевшие проблемы нашего духовного строительства, такие как языково-алфавитные, религиозные, демографические и т. д. Коротко, о чем говорил я? Начал о том, как я воспринимаю нынче модное словосочетание «трехъязычие». Точнее, почему я не воспринимаю это словосочетание. Трехъязычье режет ухо. Оно как бы декларирует, что в Казахстане якобы три госязыка. Однако я думаю, нет в Казахстане родителей, которые были бы против того, чтобы их дети владели этими тремя языками; казахского, русского, английского. На 25-м году Независимости мы все еще остаемся разделенными на языковом поле. Нет единства на этом поле. Даже сами казахи, особенно в городах, говорят на разных языках. Обрусевшие в советское время продолжают оставаться таковыми, что далеко не соответствует духу национальной Независимости. Как избавиться нам от этого негативного последствия колониального прошлого?! С чего начать? На наш взгляд, надо бы начинать с детских садов. С детских садов наши дети, то есть все дети всех национальностей Казахстана в государственных школах должны получить образование по единой государственной программе, где госязык должен быть ведущим. Где вторым языком должен быть русский, основанный на кириллице. И английский должен быть доступным выпускникам этих школ. Что даст такая единая госпрограмма в школах? Буквально через лет 15 языковая проблема сама собой уйдет с повестки дня, ибо дети, прошедшие через эту программу, свободно владеют и государственным, и русским языками. Они лучше понимают друг друга, становятся ближе и роднее. Вспомним феномен Бельгера, ставшего любимцем всех казахстанцев благодаря своему трехъязычию. И исчезнет ущербность молодого поколения казахстанцев на рынке труда из-за незнания государственного или русского языка. «Қазақстан болашағы – қазақ тілінде» – так заявил Глава государства несколько лет тому назад. То есть: «Будущее Казахстана – в казахском языке». Поколения, прошедшие такую образовательную программу, не теряют связи с литературой, созданной на казахской кириллице в ХХ веке. Ведь ХХ век был «золотым» для казахской литературы. Не теряют связи и с великой русской литературой. Читают ее в оригинале. Вот таким я вижу решения языковой проблемы в Казахстане. Что касается перехода на латиницу, то здесь мы должны придерживаться принципа: переход не должен негативно влиять ни на кого, особенно на процесс восстановления казахского языка в республике. Да, мы с вами переживаем сейчас непростое время. К этому, думаю, нас привела сама логика Независимости. Обойти эти проблемы или отсрочить означало бы только их усугубление. Без решения этих проблем сама Независимость потеряла бы свой смысл. За годы Независимости казахстанцы доказали, что не бывает нерешенных проблем. Надеюсь, и эту полосу истории Казахстана мы преодолеем с достоинством.

Дулат Исабеков:

– Во время встречи, которая длилась два с половиной часа, мы изложили свои предложения по вопросам перехода на латиницу, возвращения живущих за рубежом казахов на историческую родину, присвоения имени художника Абылхана Кастеева и музыканта Данеша Ракишева центральным улицам в их родном городе Жаркенте, установления памятного знака на месте Орбулакского сражения. Президент уделил нашему разговору очень серьезное внимание, он делал записи во время нашей откровенной беседы. Не осталось ничего невысказанного. Во время встречи с Президентом в первую очередь я поинтересовался, почему для диалога с ним были выбраны именно три писателя. Нурсултан Назарбаев объяснил это тем, что, во-первых, приглашенные – его сверстники, во-вторых, накануне 25-летия Независимости Бексултан Нуржекеев получил государственную награду, а я и Смагул Елубай издали свои произведения за рубежом. Мы разрабатываем программу по ознакомлению зарубежных читателей с произведениями казахских писателей, поэтому и пригласил вас, сказал Президент. Вместе с тем я не тот человек, который говорит только приятные для слуха Президента слова. Во время встречи мы открыто обсудили модернизацию сознания, вопросы, связанные с программой «Нурлы жол», родной землей, ознакомлением зарубежного мира с казахской культурой, говорили о латинице, проблеме государственного языка.

У меня широкий круг общения, и, насколько я понял, статья Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», посвященная этапам модернизации, понравилась всем, и народ рад этому. Статья о модернизации общественного сознания – это не пустые слова, это тот процесс, которого так ждал народ. Больше всего в статье нам понравилась часть про изменение сознания народа. На казахстанской земле проживает очень много представителей разных национальностей. Мы постоянно ждем от Президента решений, сейчас даже в аулах много образованных людей, и все ждут инициатив Главы государства. Я сказал Нурсултану Абишевичу: «Вы всегда принимаете все решения очень взвешенно, никогда не делаете поспешных поступков. Ваша статья – своевременная, мы все рады, что она вышла. Документ даст нам возможность модернизировать страну.

Бексултан Нуржекеев:

– Президент нас принял как старший брат, если можно так сказать, мы общались свободно, он сказал, что хотел с нами встретиться, просто по-человечески посидеть и побеседовать, что мы думаем о народе, о стране, о будущем, о современности. Начал разговор Дулат Исабеков, потом я и заключил Смагул Елубаев. Я поднял вопрос о единстве нации и провел небольшой экскурс в историю. Президент внимательно выслушал, а потом я перешел на вопрос о родной земле, который близок каждому человеку, несмотря на то, какой он национальности – казах, русский или украинец. Где он родился, к тому месту он и привязан, потому что здесь жили его отцы, деды, прадеды. Со временем отец и мать уходят в мир иной, а родная земля остается, это священно и любому человеку близко. Это имеет самый настоящий воспитательный характер, потому что таким образом мы уважаем предков, своих старших, знаменитых людей, которые внесли вклад в развитие нашего государства.

По поводу перехода на латынь я выразил свое мнение, что просто менять буквы ничего не даст – надо в целом менять правописание. Потому что есть у нас закон, принятый еще в 1957 году, но там не учитываются особенности казахского языка. Наш язык аргументативный, когда цель мыслительной деятельности состоит в обосновании истинности или ложности некоторого положения, выраженного суждением или высказыванием. Я сказал Президенту, что в Алматы был круглый стол на эту тему, так вот я там этот вопрос поднял. Мои оппоненты предлагали сначала перейти на латиницу, а потом по ходу постепенно выправлять правописание. Я не согласился с этим мнением, потому что в закон сразу перейдет неграмотная орфография. На мой взгляд, сначала надо правописание продумать, потом уже ориентироваться, какие буквы оставить в алфавите, а какие нет.

Виктория ИЗБИЦКАЯ