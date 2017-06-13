«Нұр Әлем» покоряет мир

Международную выставку «Астана ЭКСПО-2017» уже посетили более 20 000 человек

Специализированная выставка, открытие которой прошло в столице с грандиозным размахом, официально распахнула свои двери для посетителей 10 июня. Уже в первый день работы EXPO продемонстрировать последние достижения в области использования альтернативных источников энергии оказались готовы павильоны 87 стран. С первых дней главным центром притяжения гостей EXPO-городка стал национальный павильон, расположенный на первом этаже уникального сооружения «Нұр Әлем». Ключевой архитектурный символ выставки – единственное в мире сооружение в форме сферы диаметром 80 метров, оборудованное ветрогенераторами и солнечными батареями. Стеклянный шар «Нұр Әлем» приглашает ознакомиться с главными инновационными решениями страны-хозяйки в области зеленой энергетики, под что отведены 5000 кв. м.

Раздел национального павильона «Созидательная энергия» состоит из четырех экспозиций. Первая носит название «Инициативы Главы государства в области энергетики и охраны окружающей среды. Государственная политика». Здесь посетители, в частности, могут узнать о программе партнерства «Зеленый мост».

Следом расположилась зона разработок отечественных ученых и организаций, а также стартап-проектов по теме «Энергия будущего». Одна из демонстрируемых разработок была выбрана телезрителями в ходе одноименного конкурса. Как сообщили ранее в оперативном штабе EXPO-2017 по городу Алматы, свое место в экспозиции принимающей стороны займут более 100 проектов от нашего мегаполиса. Перечень включает инновационные научные проекты ведущих вузов страны в области гелио-, ветроэнергетики, отвечающие концепции «умного города» – статусу Smart City.

Концепции движения Казахстана по пути зеленой экономики посвящена отдельная площадка нацпавиль-

она. Увидеть, как уже сегодня на деле применяются возобновляемые источники энергии, поможет интер-

активная карта Казахстана. Достаточно кликнуть на интересующий регион, чтобы получить информацию о локальной энергоэффективности в производстве и сельском хозяйстве, секторах ЖКХ и транспорта, а также строительстве.

Четвертая, заключительная экспозиция посвящена казахстанскому материаловедческому термоядерному реактору «Токамак» КТМ. Реактор представляет собой тороидальную камеру с магнитными катушками, предназначенную для исследований в области управляемого термоядерного синтеза. Выставка призвана продемонстрировать процесс получения плазмы на примере макета «Токамак» КТМ. В Восточном Казахстане уже произведен физический запуск первого казахстанского реактора, что стало значимым событием не только для казахстанской, но и для мировой науки. Казахстан вошел в десятку стран мира, имеющих подобные высокотехнологичные установки.

Примечательно, что «Нұр Әлем» готов удивить масштабами не только в разрезе ключевого посыла EXPO. Национальный павильон знакомит гостей с историей, культурой, традициями страны, первой в СНГ принимающей столь грандиозное событие.

Билеты на EXPO-2017 можно приобрести в официальных точках продаж, онлайн – на сайте tickets.expo2017astana.com.

Марина ПЕСТРЯКОВА