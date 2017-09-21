На благо народа

Алматы – центр сакральной географии Казахстана

В плеяде самых замечательных и выдающихся личностей, поборников казахской государственности и борцов за национальное самоопределение Ахмет Байтурсынов занимает одно из лидирующих мест.

Память народная чтит заслуги соплеменника в просвещении и государственной деятельности на благо страны. Именно поэтому одним их сакральных мест в Казахстане назван дом-музей, в котором ранее жил и творил Ахмет Байтұрсынұлы – так его имя пишется на казахском языке, радетелем и поборником которого он был всю свою жизнь. Как бы пафосно и напыщенно это ни звучало, но именно Байтурсынов нес в народные массы свет просвещения.

Незаслуженно рано он ушел из жизни. При этом пропагандистская идеологическая машина прошлого века старалась сделать все, чтобы истребить память о таких людях, как Байтурсынов, посмевших заявить свое слово в общую систему «народовластия».

Блестящий публицист и литератор

Он родился 5 сентября 1872 года (по другим данным – 28 января 1873 года) в урочище Сартыбек, что ныне относится к Тургайской области. Никому не известный паренек с младых ногтей поражал окружающих широтой кругозора, начитанностью, но главное – совершенно нетривиальным мировоззрением. Никто в его ауле и предположить не мог, что судьба, а возможно, сам Всевышний подарили им возможность в недалеком будущем говорить, что рядом с ними жил и творил замечательный человек, будущий казахский общественный и государственный деятель. Как следовало из постулатов марксизма, Байтурсынов не мог жить в коммунистическом обществе и быть свободным от него. Он – член Коммунистической партии большевиков, ВКП (б). Но более, и это именно то, что было предначертано свыше, он – просветитель, ученый-лингвист, литературовед, тюрколог, переводчик.

Ахмет смолоду зарекомендовал себя как блестящий литератор, педагог, лингвист. Он реформировал казахскую письменность на основе арабской графики, дав возможность пользоваться ею миллионам казахов, живущих за границей. В 1912 году Ахмет Байтурсынов исключил все чисто арабские буквы, не используемые в казахском языке, и добавил специфичные казахские буквы. Новый алфавит, получивший название «Жаңа емле» («Новая орфография»), до сих пор применяется казахами, живущими в Китае, Афганистане, Иране.

Разработал основы казахского языкознания, научную терминологию для казахской грамматики.

И это все, что оставила нам репрессивная машина советского периода.

И только в эпоху суверенного Казахстана родные и близкие люди Ахмета Байтурсынова дополнили биографию своего великого предка некоторыми подробностями…

…Когда Ахмету было тринадцать лет, к ним в аул приехали полицейские во главе с полковником Яковлевым и устроили погром. отец Ахмета Байтурсын Шошакулы и три брата Ахмета не стерпели издевательств и избили полковника. За это были высланы на 15 лет в Сибирь.

…Ахмет Байтурсынов обучался грамоте у муллы. Родственники отдали его в Тургайское двухклассное русско-казахское училище. Окончив его, он направился в Оренбург, где и продолжил образование, поступив в четырехлетнюю учительскую школу, основанную просветителем Ибраем Алтынсариным. В Оренбурге он испытывал большие финансовые трудности, но все же блестяще окончил школу в 1895 году.

В 1895–1909 годах пре­­­подавал в аульных, волостных училищах Актю­бинска, Кустанайского и Каркаралинского уездов.

Во время работы в Кустанайском уезде Ахмет Байтурсынов жил в доме у лесника и полюбил его дочь, Александру Иванову. Она ответила взаимностью умному благовоспитанному красавцу. Они поженились. Брак их был совершен по мусульманским обычаям и традициям. Любящая жена никогда не перечила своему избраннику и соблюдала все традиции. Случилось это в Кустанае. Александра изменила свои имя и фамилию, стала Бадрисафой Мухамедсадыковной Байтур­сыновой. Первый послесвадебный год они жили в Кустанае, где он работал в русско-казахской школе учителем. На следующий год переехали в Омск, затем в Каркаралинск, где пробыли до 1909 года. В семье было много счастья, любви, взаимопонимания, но… детей у них не было.

Путь Ахмета

В 1905 году Байтурсынов активно включается в политическую деятельность. Основной идеей его выступлений становится защита родной земли от экспансии. Вместе с единомышленниками он пишет научный революционный труд «Каркаралинская петиция», в котором декларировались требования прекратить экспроприацию земли у казахов, приостановить поток переселенцев, учредить народные земства.

Царским властям и их прихвостням из местного байства понравиться такое не могло. В 1907 году он был впервые заключен в тюрьму за критику царской администрации. Но не таков был Ахмет Байтурсынов, чтобы отступиться от собственных выстраданных взглядов и принципов. Едва обретя свободу, он вновь оказался в центре политической нацио­нальной борьбы. И в 1909 году Байтурсынов был вторично заключен на 8 месяцев без суда в семипалатинскую тюрьму.

В 1913 году Байтурсынов вместе с бывшим депутатом первой Государственной думы Алиханом Букей­хановым и поэтом и писателем Миржакипом Дулатовым открывает в Оренбурге газету «Казах».

Вот что писали свободолюбивые, независимые от эпохальных обстоятельств предки.

Отрывок из газеты «Казах»:

«Для того чтобы сохранить свою самостоятельность, нам необходимо всеми силами и средствами стремиться к просвещению и общей культуре, для этого мы обязаны первым долгом заняться развитием литературы на родном языке. Никогда не нужно забывать, что на самостоятельную жизнь вправе претендовать только тот народ, который говорит на своем языке и имеет свою литературу…»

Газета просуществовала 5 лет – до осени 1918 года. За это время она стала главным национальным общественно-политическим и научно-литературным изданием. А во многом – и идеологической поддержкой в создании новой партии.

В 1917 году на двух общекиргизских съездах в Оренбурге Байтурсынов не только участвовал в создании казахской партии «Алаш», но и был одним из организаторов и руководителей правительства Алаш-Орда. В конце 1917 года был выбран в Учредительное собрание от Тургайского избирательного округа по списку № 1 («Алаш»). Согласно постановлению ВЦИК от 4 апреля 1919 года был амнистирован. После этого перешел на сторону советской власти. Более того, Ахмет Байтурсынов вступил в члены Коммунистической партии большевиков, ВКП (б). С 1919 года – член Кирревкома, нарком просвещения, член ВЦИК, КазЦИК.

Однако времена менялись с катастрофической скоростью и непредсказуемостью. Людей, не менявших взгляды, оппортунисты старались убрать с дороги. Попал в эти ножницы политической борьбы и Ахмет. В июне 1929 года ему припомнили прежнюю деятельность, он был арестован органами НКВД, сидел в тюрьме в Кызыл-Орде. Причем, как и в царское время, опять с Миржакипом Дулатовым. Его выслали в Архангельскую об­­ласть, а жена Бадрисафа Мухамедсадыковна и приемная дочь Шолпан были отправлены в Томск. В 1934 году по ходатайству Е.Пешковой (жена Максима Горького), работавшей тогда в комиссии Красного Креста, Ахмет Байтурсынов был освобожден. Тогда же он вместе с семьей (уже трое приемных детей) вернулся в Алма-Ату и жил в доме, позже ставшем его домом-музеем. В октябре 1937 года Ахмет Байтурсынов был снова арестован, а спустя два месяца, 8 декабря, расстрелян как «враг народа» по приговору тройки НКВД.

Много лет его имя было нарицательным – «враг народа». Какого?

Такой вопрос в те годы не задавался почти никем. А посмевшим открыть рот – его затыкали…

Дело памяти и справедливости

Прошло много лет. Справедливость восторжествовала. В 1988 году Ахмет Байтурсынов был реабилитирован. Память народная потребовала справделивости. И вот за дело взялись потомки Ахмета Байтурсынова. Они по крупицам собрали все, что могло напоминать о жизни и деятельности их предка. В бывший одноэтажный жилой дом, некогда принадлежавший не самому бедному верненцу С. Зубову, они собрали все артефакты. Но сначала добились реабилитации Байтурсынова, истинного патриота, просветителя и ученого-лингвиста.

Так вот, после реабилитации лидера «Алаш Орды» в 1988 году дети и внуки создали общественный фонд его имени и решили открыть музей в доме, где когда-то жила их семья. Сделать это было непросто. Уже в наше время дом принадлежал другим людям. А что касается экспонатов…

Фотографии, рукописи и уже изданные книги ученого были уничтожены при аресте. Под запрет попал даже Букварь казахского языка, автором и составителем которого являлся Ахмет Байтурсынов. Семью врага народа выселили. Жена Ахмета, Бадрисафа, в сороковые годы ушла в дом престарелых, где вскоре умерла, всеми забытая. Приемные дети почти что разделили участь отца и матери: дочь Шолпан попала в детский дом, сына Сашурата забрали родственники. Дети и внуки много лет жили под чужой фамилией. Экспонаты собирали, как говорится, по крупицам. Большую помощь в создании музея оказала научный сотрудник Райхан Сахитбековна Имаханбет, ныне директор этого сакрального заведения. Для нее это стало делом жизни.

Музей занимает три комнаты – бывшую столовую, детскую и кабинет главы семьи. В двух самых больших и светлых залах представлены оригиналы и ксерокопии документов и фотографий, рассказывающих о семье Байтурсынова, его друзьях и единомышленниках. Экспонатов в третьей комнате, маленькой и темной, совсем мало. Около стенда с фотографией Байтурсынова, сделанной незадолго до его расстрела, люди задерживаются надолго…

Сотрудники этого уникального дома говорят, что двери музея открыты для всех.

В наши дни толстая «Книга отзывов и пожеланий» заполнена более чем наполовину. Сюда регулярно приходят ученые, журналисты, иностранные туристы, родители с детьми. Но чаще всего здесь бывают школьники и студенты. Учителя истории и казахской литературы многих алматинских школ и колледжей проводят в музее открытые уроки.

Приходите, и вы соприкоснетесь с памятью великого сына казахского народа, оставившего в истории страны неизгладимый след.

Материал подготовили

Василий ШУПЕЙКИН,

Ирина ВАСИЛЬЕВА

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА