На пути к Независимости

ДЕНЬ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РК

Родившийся 10 декабря 2011 года и отмечаемый нынче в шестой раз День Первого Президента Казахстана отражает историческую роль Нурсултана Назарбаева в обретении и становлении государственной независимости республики – принципиально нового этапа в развитии Великой степи.

В преддверии 20-летия суверенитета республики предложение об учреждении нового праздника выдвинула группа депутатов высшего законодательного органа страны. Она сделала это по примеру целого ряда развитых государств, где аналогичные праздники существуют издавна. Например, еще в 1782 году в городе Ричмонде его жители впервые широко отметили день рождения Джорджа Вашингтона как первого президента США, а с 1885 года этот праздник стал у американцев общенациональным.

«Осознавая огромный вклад Первого Президента и основателя государства, группа депутатов Сената вышла с инициативой внести на обсуждение в соответствии с пунктом 1 статьи 61 Конституции, пунктом 1 статьи 15 Закона «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов», а также 55-м пунктом регламента Сената проект Закона «О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан «О праздниках в Республике Казахстан» и предлагает считать 1 декабря государственным праздником, – говорил сенатор Анатолий Башмаков, выступая на пленарном заседании верхней и нижней палат Парламента по этому вопросу. – Именно в это день был всенародно избран Первый Президент, был установлен институт президентства Республики Казахстан, что оказало неоспоримое влияние на весь ход и развитие нашей государственности. Отдадим должное этому».

Башмаков подчеркивал, что «историческая миссия в создании и укреплении основ суверенного Казахстана принадлежит Первому Президенту, Лидеру нации Нурсултану Абишевичу Назарбаеву». «Под его руководством осуществлены масштабные экономические, политические и социальные реформы, – отмечал сенатор. – Основатель казахстанской государственности, Первый Президент был автором глобальных инициатив, получивших признание всех казахстанцев и уважение международного сообщества. Нурсултан Назарбаев обладает необыкновенной волей, у него врожденное чувство ответственности перед своим народом».

«Независимость и Назарбаев – то высшее, чего достигла многовековая история Казахстана», – заключал Анатолий Башмаков.

Торжество справедливости

Пожелтевшие газетные страницы сохранили подробности дня первых всенародных выборов Президента республики 1 декабря 1991 года.

«Не было бесшабашного веселья, не слышно было «счастливых» песен, что в прежние времена оглашали предутреннюю дремоту, – сообщала газета «Вечерняя Алма-Ата». – А ведь событие-то какое: выборы впервые всенародным голосованием Президента суверенного Казахстана. Кто мог когда-либо даже подумать о таком дне!»

«Говорят, скромность украшает, – комментировал событие газете председатель избирательной комиссии участка № 329 на улице Ауэзова Рашид Жунусов. – Но не потому сегодня у нас все спокойно, по-деловому просто. Было бы кощунством устраивать шумовые эффекты, когда речь о судьбе республики. Первый Президент, избранный всем народом, – разве это не торжество справедливости, о которой в лихолетье мечтал мой народ?»

На том же участке журналисты встретили почтенных аксакалов, один из которых признавался, намекая на времена сталинских репрессий: «В дни нашей молодости мы даже ходили по родной земле с опаской, а теперь выбираем своего Президента. Будет свободным мой Казахстан, значит, лучше заживут мои внуки и правнуки».

Предварительные итоги голосования были оглашены утром 2 декабря в Доме дружбы Алма-Аты на пресс-конференции для отечественных и зарубежных журналистов. По данным Центризбиркома, из 9 миллионов 960 тысяч внесенных в списки для голосования казахстацев на избирательные участки пришли 88,24 процента граждан. Из них 98,76 процента получивших бюллетени избирателей высказались за Нурсултана Назарбаева.

«Я получил мандат общенародного доверия от граждан Казахстана всех национальностей, классов, социальных групп, – заявил он на пресс-конференции после оглашения предварительных результатов голосования. – Это прежде всего мандат на решительные действия, направленные на выход из тяжелого кризиса, в котором вместе со всей страной оказался Казахстан. Как-то в одной газете написали, что Назарбаев любит играть в шахматы черными фигурами. Теперь, я думаю, пришло время играть белыми...»

Через неделю были обнародованы и официальные итоги, но они мало что изменили: по уточненным сведениям, за Назарбаева проголосовало 98,78, против – 1,22 процента участников первых всенародных выборов Президента республики.

Выбор в пользу демократии

Оживленно комментировали эту впечатляющую победу СМИ, в том числе за пределами республики.

«Даже если бы в 1985 году не начались преобразования советского общества, все равно мы узнали бы о Нурсултане Назарбаеве – он и при коммунистическом режиме не затерялся бы, – рассказывала 4 декабря 1991 года газета «Известия» в статье «Феномен Назарбаева не разгадан». – Но только перестройка позволила раскрыться истинным чертам его натуры: независимость суждений и поведения, прагматичный подход к решению политических и экономических проблем, умение поставить себя на место других. (...) Феномен Назарбаева еще во многом не разгадан. Иногда кажется, что в Казахстане ничего не происходит. (...) Судя по всему, Назарбаев избрал эволюционный путь реформ. Можно долго обсуждать, готов или нет Казахстан к демократии, к рынку и, наконец, – к отказу от социалистического выбора, но несомненно, что более-менее спокойное развитие событий в республике позволит Назарбаеву провести эти реформы всерьез и надолго».

Вступление в должность новоизбранного всенародным голосованием Президента и его приведение к присяге состоялось 10 декабря 1991 года в Алма-Ате во Дворце Республики на заседании Верховного Совета Казахстана.

В своей инаугурационной речи Президент напоминал, что на его древней земле существовало немало государственных образований, которые, как и люди, переживали детство, юность, зрелость, упадок, возрождение из пепла. А на новом историческом витке народы Казахстана решительно сделали выбор в пользу цивилизованного демократического общества.

«По сути дела, нам предстоит радикальная смена всего социально-экономического уклада жизни, а она, как показала история, проходит успешно лишь там, где общество движимо единой идеей, во имя которой люди готовы к временным трудностям и даже отдельным неудачам, – подчеркивал оратор. – Для нас эта идея – свободное суверенное демократическое государство Казахстан. За нее, собственно, и голосовали 1 декабря граждане республики, впервые за тысячелетнюю казахскую историю всенародно избирая своего Президента».

Как подчеркивал Глава государства, мандат всенародного доверия – это не только право действовать, но и огромная ответственность перед всем народом. «И я надеюсь на вашу поддержку и обещаю сделать все возможное, чтобы оправдать ваши чаяния и надежды, – обращался к казахстанцам Назарбаев. – Я верю, что мы сумеем создать на территории Казахстана высокоразвитую политэтническую цивилизацию, в которой возродится казахская нация, в которой будут свободно чувствовать себя все входящие в нее нации и народности».

В тот же день, 10 декабря 1991 года, по предложению Нурсултана Назарбаева Казахской ССР было присвоено новое имя – Республика Казахстан.

Свою предвыборную программу Назарбаев начал воплощать в жизнь с первых шагов в ранге всенародно избранного Главы государства. Об этом свидетельствуют его первые президентские указы. Они датированы 12 декабря 1991 года и посвящены животрепещущим проблемам.

Первый – «О реабилитации граждан, привлеченных к ответственности за участие в событиях 17–18 декабря 1986 года в Казахстане». Указ оправдывал и защищал подвергшихся гонениям граждан.

Второй – «Об отмене ограничений на заработную плату и на прирост средств, направляемых на потребление, и о повышении заработной платы работников бюджетных организаций и учреждений». Он разрешал предприятиям и организациям самостоятельно устанавливать размер указанных средств и на 90 процентов повышал зарплаты бюджетников.

Третий указ, нашедший широкую поддержку населения, – «О дополнительных мерах по социальной поддержке населения Республики Казахстан». В связи с либерализацией цен этот документ предписывал руководителям предприятий всех форм собственности начать денежную и натуральную помощь (прежде всего продуктами питания) ветеранам труда и малоообеспеченным гражданам.

Исторический вердикт народа

Личные впечатления о 1 декабря 1991 года Нурсултан Назарбаев описал в своей статье «Первый день новой эпохи Казахстана», опубликованной 1 декабря 2012 года газетами «Егемен Казахстан» и «Казахстанская правда».

«В этот день народ Казахстана впервые реализовал свое суверенное право быть реальным источником власти, формировать власть и определять ее политику, – отмечал автор. – Впервые на этих выборах, решая историческую судьбу страны, казахстанцы выступили как единая суверенная общность граждан, готовая и способная решительно взять на себя груз исторической ответственности за общую Родину – наш Казахстан. Поэтому первые всенародные президентские выборы – это важнейший исторический акт общеказахстанского единства. 1 декабря 1991 года – это день, когда народ Казахстана вынес исторический вердикт по вопросу о форме правления нашего государства. Это был однозначный выбор в пользу республики с сильной президентской властью».

В то непростое время сама логика жизни требовала консолидирующего начала не только для всей исполнительной власти, но и для всего общества. Уходила в прошлое тоталитарная система и в полный рост вставала проблема рыночных реформ, нормализации жизни людей даже в таких элементарных вопросах, как обеспечение едой, занятость, безо­пасность жизни.

Старшее поколение казахстанцев хорошо помнит то время, когда практически каждый человек был поставлен на грань выживания. Лишь по прошествии нескольких лет экономисты подсчитают, что разрыв хозяйственных связей в рамках бывшего Союза обошелся республике в 30 процентов падения ВВП.

«Вспоминая свою первую всенародную избирательную кампанию, прошедшую в ноябре 1991 года, скажу о том, что у меня были очень сильные «соперники», – вспоминает Назарбаев. – Они не были персонифицированы в личностях конкретных политиков. Это были не всегда очевидные, но очень влиятельные обстоятельства, существовавшие в сложной атмосфере того трудного времени. Во-первых, отсутствие результатов «перестроечных» реформ уже погружало часть людей в состояние апатии, неверия «в политику и политикам». (...) Во-вторых, в то время, если вспомнить, появилось много горе-«оракулов», которым были не по душе мир и спокойствие в многонациональном Казахстане, особенно на фоне конфликтов в других республиках распадавшегося Союза. Я всегда руководствовался принципом «Критикуешь – предлагай!». А критика того времени зачастую напоминала советские кухонные беседы на вечную тему «Кто виноват?». Я всегда отвечал на конкретный и предметный вопрос «Что делать?». Все это было муками рождения нашей новой страны. (...) За месяц я объездил практически все регионы Казахстана. (...) В этом непосредственном общении с казахстанцами я проникся широкой поддержкой народа, его общим желанием сообща и достойно ответить на любой вызов истории, стремлением хранить согласие и мир в нашем многонациональном Казахстане, работать во имя процветания нашей общей Родины».

«Я помню, с каким волнением ожидал итогов голосования, – признавался Нурсултан Назарбаев. – И это волнение только многократно усилилось, когда утром были оглашены предварительные итоги голосования. Это была абсолютная победа! Победа всего народа! Победа единства над угрозой раздора! Это была новая победа суверенного Казахстана! (...) Все предстоящие вопросы теперь мне можно было решать, действуя решительно, опираясь на абсолютную поддержку всего народа. И сегодня можно прямо сказать, что первый день декабря 1991 года был, без преувеличения, решающей датой на пути Казахстана к независимости».

Геннадий АНДРЕЕВ