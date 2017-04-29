На пути реализации 27-го шага Плана нации

Гульнара КОКОБАЕВА, руководитель Департамента юстиции г. Алматы:

– Как отметил в своем выступлении Глава государства Н. Назарбаев в 2005 году на IV съезде судей республики, современная судебная система – это одна из главных составляющих основ государства, один из рычагов демократического развития нашей страны на пути социальной, экономической и политической модернизации. Именно от ее состояния зависят отношение граждан к современной казахстанской правовой политике, уровень доверия к власти со стороны общества.

На пути развития демократии сделано немало. В частности, неоднократно совершенствовался Закон «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей».

Глава государства отметил, что кардинальной мерой в этом направлении является внедрение института частных судебных исполнителей по опыту ряда таких европейских стран, как Франция и Германия.

На очередном XVI съезде партии «Нур Отан», прошедшем 11 марта 2015 года, Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев выдвинул пять институциональных реформ.

В мае 2015 года Президентом Республики Казахстан Н. Назарбаевым был принят План нации «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ».

В 27-м шаге второй реформы – «Обеспечение верховенства закона» – преду-

смотрено дальнейшее развитие института частных судебных исполнителей. Поэтапное сокращение государственной службы судебных исполнителей.

Вместе с тем Президент Казахстана Н. Назарбаев, выступая на VII съезде судей Казахстана 21 ноября 2016 года, подчеркнул, что в реализации Плана нации укрепляется институт частных судебных исполнителей.

Свидетельством этому являются внесенные изменения в Закон РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», расширение полномочий частных судебных исполнителей, а также ежеквартальное увеличение числа частных судебных исполнителей, поскольку данный институт является очень привлекательным для лиц, соответствующих требованиям, предъявляемым к частным судебным исполнителям.

К примеру, лицам, прошедшим стажировку и претендующим на право занятия деятельностью частного судебного исполнителя, не нужно ездить в министерство для сдачи аттестации. Аттестация проводится в территориальных органах юстиции.

Кроме того, внедрена государственная автоматизированная информационная система исполнительного производства (АИС ОИП), предназначенная для осуществления в электронной форме учета исполнительных производств, автоматизации процессуальных действий судебного исполнителя, а также получения данных о ходе исполнительного производства сторонами исполнительного производства.

Благодаря этому намного упрощена процедура санкционирования постановлений. Если ранее судебному исполнителю необходимо было простоять в очереди канцелярии суда и сдать постановление на бумажном носителе, то сегодня судебному исполнителю достаточно отправить постановление через АИС ОИП и уже на следующий день получить санкцию. Временные ограничения на выезд физического лица за пределы страны также осуществляются в электронной форме, без посещения судебного исполнителя уполномоченных органов.

Вместе с тем упрощена процедура реализации арестованного имущества. Согласно введенным изменениям в законодательство реализация арестованного имущества должника проводится в электронной форме через единую электронную торговую площадку, где доступ на аукцион предоставляется всем лицам.

Важным изменением стало то, что с 2016 года частные судебные исполнители как субъекты оказания гарантированной государством юридической помощи оказывают физическим лицам бесплатную гарантированную государством юридическую помощь при исполнении социально значимой категории дел.

При этом оплата деятельности частного судебного исполнителя по социально значимой категории дел предусмотрена за счет средств республиканского бюджета, администратором программы является Министерство юстиции Республики Казахстан.

На сегодняшний день в исполнительном округе г. Алматы зарегистрировано более 200 частных судебных исполнителей. Департаментом юстиции ежеквартально проводится аттестация лиц, претендующих на получение лицензии на право занятия деятельностью частного судебного исполнителя. Оказывается методическая и практическая помощь, а также осуществляется контроль за соблюдением частными судебными исполнителями законодательства и надлежащим исполнением их обязанностей.

В рамках поэтапного сокращения государственной службы судебных исполнителей в Департаменте юстиции г. Алматы проводится определенная работа. Так, к концу первого полугодия 2017 года планируется сокращение государственных судебных исполнителей на 30%, что положительно скажется на сокращении государственных затрат на содержание и обеспечение государственных судебных исполнителей и приведет к увеличению частных судебных исполнителей.

Анализируя происходящее, можно с уверенностью сказать, что 27-й шаг Плана нации успешно реализовывается нашим ведомством.

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Геннадий Данияров – заместитель руководителя Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Алматы:

– Департамент по делам госслужбы и противодействию коррупции по Алматы (департамент) проводит проверки деятельности субъектов, оказывающих госуслуги. Его работники отслеживают информацию о результатах внутреннего контроля и направляют проверяемым субъектам рекомендации по повышению качества работы и устранению выявленных нарушений.

По результатам прошлых лет, а именно 2016 и 2015 годов, нами сделан анализ деятельности госорганов в сфере оказания госуслуг. Установлено, что 49 учреждениями оказывался 351 вид госуслуг. Всего за прошлый год в Алматы оказано свыше 14 млн услуг. Однако в 2015 году эта цифра была свыше 18 млн. Таким образом, в 2016 году наблюдался некоторый спад, то есть услуг оказано на 21,5% меньше, чем в 2015 году. При этом по результатам анализа установлено 439 фактов нарушения сроков.

На постоянной основе департамент тесно взаимодействует с Палатой предпринимателей Алматы: совместно отрабатываются вопросы снижения административных барьеров, с которыми сталкиваются предприниматели.

На основании информации, полученной из интегрированной информационной системы «Мониторинг» – уполномоченного органа в сфере информатизации, и в целях выявления фактов нарушения сроков оказания госуслуг департаментом проводится анализ работы всех звеньев. Это позволило выявить такие недочеты, как, например, госуслуги, оказываемые местными исполнительными и территориальными госорганами, в «Мониторинге» отражаются неполностью.

Департаментом в части контроля предоставления госуслуг рассматриваются жалобы физических и юридических лиц. Также нами проводится работа по своевременному и правомерному предоставлению государственных услуг. На регулярной основе наши работники разъясняют в ходе совещаний и семинаров, проводимых для госорганов, юридических и физических лиц, решения всех проблемных вопросов по предоставлению госуслуг.

Проводим мы и профилактические мероприятия по совершенствованию механизмов контроля качества оказания госуслуг. И здесь опорой нам служат данные, полученные в ходе проведения общественных мониторингов. Они проводятся как физическими лицами, так и некоммерческими организациями, но по собственной инициативе и за свой счет. Ведется эта работа и по государственному социальному заказу.

Для проведения мониторинга проводится анализ информации, вырабатываются рекомендации и предложения по повышению качества и оптимизации процедуры оказания госуслуг. Мониторинг позволяет выявить административные барьеры, которые иногда допускаются госслужащими, и получить объективную картину, насколько удовлетворены граждане качеством оказываемых госуслуг, определить уровень доверия граждан к тем преобразованиям, которые проводятся на государственном уровне по улучшению качества обслуживания населения.

По результатам прошлогоднего социологического исследования на тему «Оценка качества оказания государственных услуг в Алматы» большинство респондентов удовлетворены полученными государственными услугами.