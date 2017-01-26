На работу, как на праздник

Волонтеры Всемирной зимней Универсиады – 2017 вышли на старт

Красочное представление – флешмоб – было устроено на площади перед торгово-развлекательным центром Dostyk Plaza. Его участники – волонтеры Универсиады-2017. Около сотни человек выстроились в форме латинской буквы U и скандировали лозунги предстоящих соревнований. Одной из главных целей прошедшего флешмоба было показать готовность волонтеров к стартующему спортивному событию. Всего на зимней Универсиаде в Алматы будет задействовано 3000 студентов различных вузов страны, но есть и представители стран ближнего и дальнего зарубежья.



– Наши волонтеры в первую очередь позитивные люди, которые создают атмосферу Универсиады, – сказал руководитель департамента по работе с волонтерами ГФ «Дирекция по подготовке и проведению 28-й Всемирной зимней Универсиады-2017 в г. Алматы» Аблай Кондыбаев. – Мы хотим показать, что все волонтеры веселые ребята и они готовы принимать гостей. С помощью флешмобов мы и создаем особую атмосферу вокруг Универсиады. Такие мероприятия сплачивают и поднимают командный дух.

Акылбек ЖУРЕКБАЕВ