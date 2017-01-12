На радость рекордам

Алматинские школьники с 30 января по 8 февраля получат дополнительные каникулы

Это связано с проведением всемирной Универсиады – наш город находится в режиме максимальной подготовки к этому крупнейшему событию года.

В Управлении образования города пояснили, что во время подобных международных значимых соревнований во всех странах принимаются аналогичные меры. В Алматы в 201 школе сегодня обучается 218 тысяч школьников. Дополнительные каникулы даются детям, чтобы они нашли время посетить соревнования, приобщились к здоровому образу жизни, ощутили свою причастность к большому событию в жизни страны и города.

Дополнительные каникулы никак не отразятся на весеннем отдыхе детей. До 20 марта будут выставлены оценки за 3 четверть. И с 21 марта по 2 апреля пройдут весенние каникулы. А 3 апреля стартует четвертая учебная четверть. Изменение в графике занятий вузов и колледжей Алматы не коснется.

Каникулы от Универсиады станут запоминающимся спортивным призом

Халида Зерепова, родитель:

– Все мы с нетерпением ждали такое грандиозное событие, как Универсиада, и, конечно, мечтаем быть к нему причастными, ведь такой шанс предоставляется не часто. Мой сын учится в 4-м классе, он уже попросил меня купить билеты на соревнования по фигурному катанию и на хоккей. Мальчик очень любит эти виды спорта. Мне бы хотелось, чтобы и школа как-то посодействовала в том, чтобы дети посетили эти спортивные соревнования, посмотрели открытие Игр.

Ажар Нургалиева, директор гимназии №83:

– Универсиаду мы ждали, к ней готовились. И для нас дополнительные каникулы стали настоящим подарком, приуроченным к этому великому событию в жизни нашей страны и города. Во время Универсиады нужно будет разгрузить движение транспортных средств. Как известно, многих ребят в школу родители привозят на автомашинах, и во время каникул они не будут задействованы. На первых уроках мы рассказали детям о дополнительных каникулах. Эту новость они восприняли с огромной радостью, интересовались, могут ли они быть зрителями или болельщиками, где можно купить билеты. Многие признались, что хотят посмотреть соревнования не по телевизору и Интернету, а вживую. Мы уже запланировали со старшеклассниками во время Универсиады организовать выезд на горнолыжный курорт «Табаган».

Динара Ерданинова: завуч по воспитательной работе казахстанско-российской школы – гимназии № 54 им. Панфилова

– Дополнительные каникулы – это замечательная новость! Ведь теперь дети вместе со своими педагогами и родителями смогут сходить на соревнования. В связи с занятостью в школе ребята мало посещают достопримечательности нашего города. В то же время у нас построена масса спортивных сооружений – та же «Алматы Арена», увидеть которую многие наши ученики давно мечтают. Наши дети постоянно участвуют в спортивных соревнованиях, различных турнирах, которые проводятся в стенах гимназии. В этом году мы провели флешмоб с участием детей и учителей в поддержку предстоящей Универсиады. Это событие мы давно ждали. У нас уже были выездные мероприятия на объекты Универсиады, когда дети посетили Ледовую арену. Планируем и во время спортивных игр организовать совместные поездки, поболеть за наших спортсменов. Это сплотит детские коллективы и, конечно, будет лучшей мерой воспитания патриотизма. У нас расписаны все дни предстоящих каникул. И на этот раз они связаны с посещением достопримечательностей Алматы, а средние и старшие классы обязательно отправятся на спортивные соревнования.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ