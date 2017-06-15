На службе у государства

СМАКОВ Р. Ж.,кинологический центр комитет государственных доходов министерства финансов республики казахстан:

В соответствии с Указом Главы государства от 30 декабря 2016 года № 404, а также во исполнение 15-го шага Плана нации «100 конкретных шагов», статьи 63 Закона «О государственной службе Республики Казахстан» 14 апреля 2017 года в Кинологическом центре Комитета государственного контроля Министерства финансов Республики Казахстан завершился третий этап аттестации – СОБЕСЕДОВАНИЕ с аттестационной комиссией действующих административных государственных служащих корпуса «Б».

Аттестация состояла из трех этапов: заполнение оценочного листа, тестирование на оценку личной компетенции и собеседование.

На первом этапе рабочие органы, т.е. кадровые службы государственных органов, заполнили и подготовили оценочные листы лицам, подлежащим прохождению аттестации.

Во втором этапе аттестации госслужащим предстояло пройти тестирование на определение личностных компетенций. В рамках тестирования не было правильных и неправильных ответов. С помощью автоматизированной программы по результатам прохождения тестирования каждому госслужащему была дана характеристика. Задавались ситуационные вопросы, на которые предлагалось четыре разных ответа, госслужащему нужно было выбрать тот вариант, который он считает правильным. Результаты выявлялись по четырем блокам: первый блок – служение народу – предусматривает такие компетенции, как ориентация на потребителя услуг и информирование потребителей услуг, второй блок – эффективность – предусматривает управление деятельностью, сотрудничество, принятие решений, оперативность и саморазвитие, третий блок – прозрачность и подотчетность – предусматривает добропорядочность, и четвертый блок предусматривает личные качества служащих ответственность, инициативность и стрессоустойчивость.

По результатам тестирования были выявлены сильные стороны и качества госслужащих, а также области, требующие развития.

Третий этап аттестации – собеседование. В целях его прозрачного и объективного проведения в составе аттестационной комиссии приняли участие представители общественных советов: РОО «Совет генералов» – генерал-майор милиции Бижигитов Осман-Рустамбек Байгенженович, кандидат юридических наук, профессор «Казахской Академии труда и социальных отношений» Успанов Жолдыбай Тюльматович, первый заместитель председателя филиала Турксибского района партии «Нур Отан» Әжібаев Нұрланбек Ескендірұлы, журналист республиканской газеты г. Алматы «Егемен Қазақстан» Октябров Арман Сәлімұлы.

«Собеседование прошло объективно и качественно, – отметил генерал-майор милиции Осман-Рустамбек Байгенженович. – Мы должны быть уверены в том, что каждый государственный служащий сможет в любое время дать четкий ответ, что лично он сделал и делает на своем конкретном участке работы, ведь Кинологический центр КГД МФ РК – ведущий базовый учебно-методический центр страны, где готовят собак не только для ведомств и подразделений Казахстана, но и для ближнего зарубежья».

Высокую оценку организации проведения собеседования дал профессор юридических наук «Казахской Академии труда и социальных отношений» Жолдыбай Тюльматович. Для аттестуемых были созданы все условия – оснащенный медицинский кабинет с присутствием медработника, оборудованное помещение для ожидания в соответствии и с учетом всех требований правил проведения аттестации.

Представитель от партии «Нур Отан» Нұрланбек Ескендірұлы подчеркнул потенциал сотрудников и добавил, что специалисты-кинологи со своими служебно-разыскными собаками вносят неоценимый вклад в борьбу с наркоторговлей и терроризмом, а также сохранение безопасности мирных граждан нашей страны.

В результате собеседования из 12 человек, прошедших аттестацию, 2 сотрудника соответствуют занимаемой государственной должности и рекомендованы к повышению в должности, 10 – соответствуют занимаемой государственной должности.

В целом аттестация прошла на надлежащем уровне в слаженной работе рабочего органа и аттестационной комиссии. Нынешяя аттестация дала новые горизонты для успешной работы госслужащих.