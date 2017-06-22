На службе у государства

Агентством по делам государственной службы проведен конкурс «Лучший государственный служащий Республики Казахстан». Конкурс стартовал 10 мая 2017 года и завершился 17 июня. Претендентов отбирала специальная комиссия из представителей госорганов, депутатов Парламента, членов Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» и общественности.

В финал прошел 41 претендент, из которых пять госслужащих из Алматы – это руководитель местной полицейской службы Байкенов Ж., руководитель Управления финансов Кудайбергенова А., руководитель аппарата акима Жетысуского района Садвакасова Ж., заместитель акима Турксибского района Тажибаев М. и главный специалист отдела развития сферы услуг Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Сапаров Н.

Всего из числа финалистов отобраны и удостоены звания лучшего государственного служащего Республики Казахстан 12 чиновников в шести номинациях, среди них два представителя Алматы – Байкенов Ж. и Кудайбергенова А.

Церемония награждения намечена на 23 июня, День государственного служащего. Ее кульминацией будет прием у Президента РК Нурсултана Назарбаева.

Все участники будут отмечены благодарностью от имени Главы государства и нагрудными знаками «Жылдың үздік мемлекеттік қызметкері».