На старт, внимание...

Аким Алматы проверил готовность объектов Универсиады-2017

В рамках подготовки к 28-й Всемирной зимней Универсиаде Бауыржан Байбек проинспектировал готовность Атлетической деревни, «Алматы Арена» и «Халык Арена», Дворца спорта и культуры имени Б. Шолака, МКЛТ «Сункар», ВГК «Медеу» и ГЛК «Шымбулак».

В Атлетической деревне аким Алматы ознакомился с работой первого фитнес-центра в Алатауском районе, сети семейных магазинов «MARWIN», а также представленной продукцией в недавно открывшемся супермаркете. Здесь глава города одним из первых совершил покупку. В новом магазине представлены товары отечественного производства, в том числе сувенирная продукция, одежда, спортивные товары и прочие.

В рамках рабочего объезда акиму Алматы также продемонстрировали готовность главного операционного и информационного центра Универсиады, расположенного на территории международного комплекса лыжных трамплинов «Сункар». Бауыржан Байбек подчеркнул, что работа по повышению безопасности, комфортности горожан и решения других комплексных вопросов продолжится, что в свою очередь повысит туристическую привлекательность города.

Напомним, международные зимние студенческие игры в Алматы пройдут с 29 января по 8 февраля по 12 видам спорта на 8 спортивных объектах. В «Алматы Арена» состоятся церемонии открытия и закрытия Универсиады, соревнования по фигурному катанию и кёрлингу. В «Халык Арена» – по хоккею с шайбой среди мужчин, на Медеу – по конькобежному спорту, на Шымбулаке – по горным лыжам, сноуборду и фристайлу, на МКЛТ «Сункар» – прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье. Во Дворце спорта и культуры имени Балуана Шолака на основной арене – хоккей с шайбой (женщины), на малой – шорт-трек. На лыжно-биатлонном комплексе «Алатау» – биатлон, лыжные гонки, лыжное двоеборье. На спортивно-развлекательном комплексе «Табаган» – Биг Эйр и соревнования по лыжной акробатике.

Виктор Андреев