На страже интересов страны

В региональном командовании «Оңтүстік» Национальной гвардии РК состоялось торжественное собрание

В региональном командовании «Оңтүстік» Национальной гвардии РК состоялось торжественное собрание по случаю празднования Дня защитника Отечества и 72-й годовщины Победы в Великой Отечественное войне.

В торжественной обстановке наиболее отличившимся в службе офицерам и военнослужащим контрактной службы вручили награды и грамоты. Ветеранов и весь личный состав с праздниками поздравил командующий региональным командованием «Оңтүстік» Национальной гвардии РК генерал-майор Кайрат Актанов. Нашим корреспондентам он рассказал, что собой сегодня представляет эта силовая структура.

– В январе нынешнего года исполнилось 25 лет со дня образования внутренних войск, ныне Национальной гвардии РК, которые были образованы Указом Главы государства сразу после обретения Казахстаном независимости. Войска правопорядка входят в единую систему органов внутренних дел и надежно обеспечивают внутреннюю безопасность страны. Стоят на защите гражданина, общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств. И надо отметить, что поддерживаемая государством Национальная гвардия за годы независимости поставленные задачи выполнила в полном объеме. 21 апреля 2014 года Указом Президента РК внутренние войска были преобразованы в Национальную гвардию, а 10 января 2015 года Президентом страны был подписан Закон РК «О Национальной гвардии Республики Казахстан», который расширил задачи и полномочия войск.

Отныне вместе с другими задачами на Национальную гвардию возложены задачи по координации действий и управлению войсками при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В связи с этим осуществлен прием воинских частей гражданской обороны, находившихся ранее в ведении Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД. Всего были переданы три воинские части гражданской обороны, дислоцированные в селе Узунагаш Алматинской области и городе Караганде. В законе также определены выполнение международных задач, ратифицированных нашей страной, а также задачи по оказанию помощи, содействию Пограничной службе при защите государственной границы. Со времени определения этих функций личный состав 38 раз принимал участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, проведении антитеррористических операций. За это время аварийно-спасательные и неотложные работы проводились более чем в 50 населенных пунктах Акмолинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской областей. В ходе их проведения личный состав эвакуировал из зон чрезвычайной ситуации около четырех тысяч человек, более 400 голов домашних животных.

С 2009 года к нам начали поступать новые виды бронированной техники, такие как специальная полицейская машина «Тигр», многоцелевые бронированные автомобили «Федерал» и «Урал ВВ». С 2011 года в целях унификации автомобильной техники на вооружение войск поступили автомобили семейства «УРАЛ». Эта техника производится на казахстанских предприятиях, что оказывает существенную поддержку в развитии отечественного автопрома. В 2013 году парк авиатехники пополнился самолетом АН-74ТК-200, а также многофункциональным транспортным вертолетом МИ-171-Е. А в августе прошлого года в районе столичного аэропорта началось строительство авиационной базы Национальной гвардии РК. Строительство и создание объектов авиабазы для эскадрильи войск даст возможность перебросить подразделения и технику в любую точку нашей страны в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и к местам выполнения других поставленных задач. В целом проводимые мероприятия обеспечили переход войск в новое качественное состояние, которое позволяет оперативно реагировать на угрозы внутренней безопасности государства, на должном уровне решать задачи правоохранительного и антитеррористического характера как в обычных условиях, так и при резком осложнении обстановки в любом регионе страны. Сегодня Национальная гвардия активно участвует в международном военном сотрудничестве с Россией, Китаем, Турцией, с государствами – членами ОДКБ, СНГ, ШОС и НАТО. За последние три года органы управления Национальной гвардии приняли участие в проведении 390 учений и тренировок, в том числе и международных.

Знаковым событием стало посещение в апреле текущего года Главой государства Центра боевой и методической подготовки подразделений специального назначения МВД, расположенного в п. Заречный Алматинской области. Здесь в комплексных учениях «Кайсар-2016» с участием подразделений специального назначения государственных органов страны было отработано их применение при проведении операции антитеррористической направленности.

Благодаря пристальному вниманию Президента страны не остается без внимания и социальная составляющая войск. Ведется капитальное строительство социально значимых объектов. В 2013 году появились военные городки для отдельных дислоцированных подразделений в Кызылорде и Эмбе, в 2014 году – в Таразе, Ленгере и Жангизтобе, сдан типовой военный городок с жилым домом для офицерского состава и общежитием для военнослужащих по контракту в Жанаозене.

Предмет отдельной гордости – типовой военный городок для отдельной бригады оперативного назначения в столице. В ходе ее посещения Нурсултан Назарбаев лично вручил Боевое знамя части – символ доблести и славы. Инфраструктура военного городка позволяет в полном объеме и на высоком уровне поддерживать боевую готовность оперативной бригады, качественно выполнять задачи по охране общественной безопасности и правопорядка в столице, в том числе и в ходе предстоящей международной выставки ЕХРО-2017.

В заключение хотел бы сказать, что в условиях геополитического кризиса, новых вызовов и угроз перед Национальной гвардией, как и другими силовыми ведомствами РК, ставятся новые задачи. Выполнение их является главной составляющей деятельности войск правопорядка, входящих в единую систему органов внутренних дел.



Виктория ИЗБИЦКАЯ

Фото предоставлено пресс-службой Нацгвардии РК