На своих двоих

Легендарные алматинские места вернут пешеходам

Участники Almaly invest forum рассказали, как изменятся любимые всеми площадь Арбат и улица Панфилова.

Проспект Жибек жолы, на котором и раскинулся Арбат, планируется перестроить от Кунаева до Желтоксан. Ее хотят разделить на множество функциональных зон. В их числе площадка для торговли, выставок, зоны общественного питания, отдыха, зеленая территория для пеших прогулок, игровая площадка для детей, парковка на 62 места. На Арбате установят дополнительное освещение, фасады зданий приведут к единому архитектурному стилю и цветовой гамме, а на первых этажах многих строений заменят входные группы и рекламные щиты. Возле школы № 54 задумали возвести сухой фонтан. Центральную часть Жибек жолы декорируют вставками из белого камня, а саму площадь в целом замостят гранитной плиткой и террасной доской. При этом имеющиеся зеленые насаждения обещают не только сохранить, но и добавить к ним новые, разбить газоны и цветники.

До неузнаваемости изменится и улица Панфилова от Жибек жолы до Кабанбай батыра. Ее так же хотят разделить на несколько локаций: пешеходно-прогулочную, велосипедную, активного и тихого отдыха, общественного питания, автопарковок и проезда спецавтотранспорта. Главной архитектурной изюминкой станет старинная брусчатка времен Верного, фрагменты которой архитекторы планируют сделать частью пешеходной зоны.

У тех, кто предпочитает активный отдых, появится возможность в любое время бесплатно заниматься на спортплощадках, где установят уличные тренажеры. А в «тихой» зоне можно будет отдохнуть в комфортной обстановке, расположившись на деревянном настиле, скамье или лежаке. Вдоль восточной стороны улицы Панфилова расположатся летние кафе, оборудуют детские площадки, возведут фонтаны.

Завершить масштабную реконструкцию обеих улиц планируют уже в сентябре.

Елена СОКОЛОВА

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