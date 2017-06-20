На здоровье!

Трехлетие Наурызбайского района отметят открытием двух городских поликлиник

В данный момент завершено строительство поликлиники № 35 на 200 посещений в смену, расположенной в микрорайоне Калкаман. Медицинское учреждение рассчитано на 30 тысяч человек. Также с врачебной амбулаторией Калкаману передадут 14 828 человек по регистру прикрепленного населения.

Тем временем готовится встретить первых посетителей городская поликлиника № 36 на 500 посещений в смену, расположенная в микрорайоне Акжар. Подрядчик ТОО «Завод Электрокабель» построил ее на собственные средства и передает этот объект здравоохранения городу в рамках программы «Туған жер». Поликлиника, рассчитанная на 35 тысяч человек, будет оказывать медицинскую помощь жителям микрорайонов Шугыла, Наурыз, Абайские дачи, ЖК «Премьера» и жильцам нового жилого комплекса.

Алия КАЗБАЕВА