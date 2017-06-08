Наиль Нуров: «Мы доказали всем, что можем решать самые серьезные задачи»

Умный город

Успех Универсиады-2017 подтвердил для Алматы статус Smart City. Как за время Игр город научился экономить, создав при этом самые современные и комфортные условия для участников и гостей? Чем грандиозный спортивный проект помог стартующей через два дня в Астане международной выставке EXPO-2017? О главных достижениях Игр «Вечерке» рассказал руководитель государственного фонда «Дирекция по подготовке и проведению XXVIII Всемирной зимней Универсиады – 2017 в г. Алматы» Наиль Нуров, отмечающий в этом году 50-летие.

– Господин Нуров, организации и проведению двенадцатидневных Студенческих игр на высшем уровне предшествовала многолетняя кропотливая работа. Универсиада стала серьезным экзаменом для Алматы на принятие события столь высокого ранга, и, по оценке FISU, мы справились на отлично. Как вы лично оцениваете работу своей команды?

– Шесть лет назад Алматы уже принимал крупное комплексное спортивное состязание – зимние Азиатские игры, и именно они были первым экзаменом. Тогда для Алматы было все впервые, хотя город достаточно давно носит статус спортивной столицы страны. Да, Универсиада стала испытанием, но, повторюсь, не первым. С другой стороны, уровень события был уже значительно выше – большее количество стран-участниц и федераций, более сильный состав спортсменов.

После любого проекта всегда анализируешь работу, и могу сказать, что в сравнении с Азиадой серьезные изменения претерпел сам подход к организации Игр. К Универсиаде мы подошли с заявлением: Студенческие игры будут отличаться от Азиады подходом к финансированию. Мы не побоялись заявить, что наша Универсиада будет одной из самых экономичных и при этом пройдет на высоком уровне. Сами поставили себе сверхзадачу – очень легко было озвучить, но довольно непросто выполнить. И я с гордостью говорю, что мы с ней справились.

– Как Универсиада научила мегаполис экономить без ущерба для имиджа, если выражаться языком цифр? От чего отказался оргкомитет?

– Изначально в правительстве бюджет Игр был сформирован на уровне 32 миллиардов тенге. Однако аким города Бауыржан Байбек призвал пересмотреть расчеты: как и на чем мы сможем сэкономить. В результате дирекцией Универсиады бюджет был сокращен вдвое – до 17 миллиардов, но и это не все. Уже по итогам нам удалось сохранить еще четыре миллиарда.

Инструментов нашли много. Во-первых, это прозрачная, честная система закупок. В тендерах побеждали те, кто предлагал наименьшие цены за свои товары и услуги. Отказались мы прежде всего от большой культурной программы. Минимизировали наполнение по этой части, за счет чего сэкономили внушительный объем средств. Также было решено обойтись без приобретения автотранспорта. На время Игр не был куплен ни один автомобиль – мы использовали только арендованный транспорт, который после соревнований вернулся к владельцам. Порядка двух миллиардов тенге нам помогла сохранить мощная маркетинговая работа со спонсорами. Более чем вдвое было сокращено число штатных сотрудников – 230 вместо требования FISU в 600 человек.

Максимально возможную прибыль принесли продажи билетов. Было реализовано 230 тысяч билетов. Это рекордная цифра за всю историю Универсиад, и, подчеркну, достигнута она без привлечения адмресурса. Нам удалось создать ажиотаж вокруг Игр, зажечь интерес у алматинцев, а это весьма непросто. Алматы – избалованный зрелищами город. Здесь очень сложно заполнить даже одну площадку. Привлечь зрителя помог акцент на философию Игр. Мы говорили так: у вас есть уникальная возможность увидеть спортсменов будущего, поколение next. Это молодые люди, стоящие на пороге супербольшого спорта.

Отдельной строкой доходов в проекте стоит продажа фирменной сувенирной продукции.

– Алматы позиционирует себя умным городом и активно развивается в этом концепте. Как благодаря Универсиаде он стал еще более привлекательным и комфортным помимо появления на карте суперсовременных спортивных арен?

– Пять тысяч иностранных граждан побывали в Алматы во время Игр и, я уверен, вернулись на родину с лучшими впечатлениями и ощущением, что наш город – современный мировой мегаполис. Что это город молодежи, открытых и добродушных людей.

Было много предложений в направлении Smart City. Как умный город Алматы стал еще на порядок выше, сделав несколько важных шагов. В городском пространстве, к примеру, обновилась навигация. Для гостей была прописана мобильная программа, с помощью которой можно было и ориентироваться по городу.

Мы очень гордимся тем, что благодаря Универсиаде на три года, пока готовились Игры, в мегаполисе удалось создать 50 тысяч рабочих мест. Еще один важный показатель – 60 процентов товаров и услуг предоставили отечественные производители.

– Игры принесли Алматы колоссальный экономический эффект, в том числе за счет налоговых поступлений от сферы услуг, достигшей международного уровня. Благодаря программе «Рекомендовано Универсиадой» ресторанный и гостиничный бизнес значительно подтянулся. Работает ли особый статус сегодня?

– Безусловно, мы всячески стремились показать: Универсиада служит городу, она служит бизнесу. Программа Recommended by Universiade, разработанная для заведений общепита и гостиничного бизнеса, тому подтверждение. Малый и средний бизнес действительно ощутимо подтянулся. Масштабы события, большой приток гостей, а это реальные клиенты, заставили заведения сделать ремонт, поменять мебель, обновить меню, и, в конце концов, официанты подучили английский. Изначально предприниматели отнеслись к нашему предложению скептически. Они были уверены, что в этом конкурсе победят исключительно премиальные рестораны и гостиницы. Но на самом деле абсолютно открыто отличительный знак качества мы вручали и хостелам, и столовым, и даже чебуречным площадью 15 кв. м. Потому что все, что связано со Студенческими играми, должно быть демократично, доступно.

– Амбициозный проект однозначно приумножил инвестиционную привлекательность мегаполиса…

– Разумеется, привлекательность Алматы для международного спортивного сообщества выросла. Мы доказали всем, что можем реальными деньгами решать самые серьезные задачи. Город сделал еще один, и очень большой, шаг навстречу своей олимпийской мечте. Никто не знает, когда она исполнится, но она есть.

Если говорить о спортивных инвестициях, то думаю, что завтра любая спортивная или строительная компания с удовольствием придет в Алматы для инвестиций в следующий спортпроект. А пока есть смысл немного перевести дыхание, все проанализировать и посмотреть со стороны, что могли сделать лучше, от чего еще могли отказаться, а от чего отказались зря.

– В чем же, если говорить о работе над ошибками, оргкомитет промахнулся перед FISU?

– Мы не справились на пятерку с организацией выездного питания для тренеров, спортсменов и волонтеров. Нам не нужно было идти таким путем – мы совершили ошибку. Организовали завод-кухню в Атлетической деревне, там составляли ланч-боксы, которые развозили по точкам. В итоге из-за загруженного трафика машины застревали в пробках. Следовательно, пища остывала, несколько раз машины ломались по пути. Но, надо отдать должное, мы достаточно оперативно перестроились и буквально через три дня организовали приготовление пищи прямиком на спортивных объектах. Теперь мы знаем, как делать нельзя.

– Главный капитал Универсиады – ее зримое наследие. 1748 квартир Атлетической деревни, впервые построенной за историю зимних Игр, уже распределяются между очередниками. Спортивные объекты тоже не пустуют – открываются секции, школы, академии. Как и чем будут наполняться дальше новые комплексы «Алматы Арены» и «Халык Арены»?

– Атлетическая деревня зажила новой жизнью, превратившись в самостоятельный современный микрорайон. Распределение соцжилья идет по большой государственной программе. О том, что эти квартиры будут переданы в аренду с последующим выкупом социально уязвимым слоям населения, было четко сказано в самом начале пути. Деревня была сдана за два месяца до Игр. Надо отдать должное главе города, который лично вместе с нами контролировал работу, проверяя буквально каждый угол.

Что касается спортивных объектов, то для руководства их эксплуатацией было решено создать единое предприятие – дирекцию спортивных со­оружений города Алматы, что опять же стало экономически рациональным выбором. Еще до начала Игр аким поставил четкую задачу: объекты должны заработать до Универсиады. Приоритетом был назван массовый спорт, детские секции, абсолютно доступные для всех горожан. И сегодня команда ДСС продолжает все это внедрять, объекты активно работают. Но есть одна непростая задача. С одной стороны, объекты должны быть максимально доступны, с другой – ставится задача обслуживать их на высшем уровне и, конечно, зарабатывать. Поэтому дайте нам время. Мы не хотим ошибаться, чтобы потом не пришлось переделывать.

С точки зрения наследия отдельный предмет нашей гордости – возрожденный «Табаган». В течение двух лет курорт был законсервирован по причине задолженности перед банком. Благодаря финансовой поддержке нам удалось построить там трассу для лыжной акробатики. Игры вдохнули в «Табаган» вторую жизнь, чек которого куда более доступный, чем на том же «Шымбулаке».

Но самое главное – Игры пробудили детский интерес к спорту. Спортивная пропаганда – инструмент очень сложный. В 10–13 лет ребенка не подтолкнуть к спорту разговорами о пользе для здоровья. А когда он видит, как юноши и девушки чуть старше его блистают на пьедестале и становятся героями своей страны, – именно это им двигает. Бум в спортивных школах и секциях фигурного катания, лыж, хоккея, биатлона, прыжков с трамплина, случившийся после соревнований, я считаю, и есть ключевой эффект, принесенный Играми.

– Стал ли успех Универсиады важен для идущего ей вслед второго масштабного международного проекта года – выставки EXPO-2017? Ответственность, по сути, удвоилась.

– Нам повезло, что 2017 год проходит под знаком этих двух крупных событий. С самого начала наша команда посчитала нужным стать так называемыми глашатаями EXPO, мы приняли на себя роль младшего брата. Несмотря на то что конституция FISU запрещает совмещать Универсиаду с какими-либо общественно-политическими, коммерческими и прочими проектами, аким города добился, чтобы федерация официально разрешила объявить EXPO основным партнером Игр. В результате мы оказали серьезную практическую помощь команде выставки. Топ-менеджеры побывали на Играх, воочию увидели, как мы выстраивали логистику, маркетинговые программы, продажи, работу со зрителями. Хотелось бы узнать в итоге статистику: сколько человек приедет в Астану на выставку благодаря знакомству с этим событием через Универсиаду. Уверен, цифра будет высокой.

Многие наши волонтеры, к слову, уехали в столицу для участия в этом проекте. Это уже подготовленный волонтерский пул. Хочу подчеркнуть, что добровольцы отработали блестяще. Из 14 000 заявок на Универсиаду были отобраны 3000 человек, из них 2600 – алматинцы.

– Чем дирекция Универсиады занята сегодня?

– Программа наследия – приоритет. Очень важно правильно распределить имущество, которое приобреталось за счет спонсоров. Спортивное оборудование, мебель, оргтехника – все распределяется по госучреждениям города. В первую очередь это спортшколы, спортсооружения, управления здравоохранения, социальной защиты, туризма, культуры, а также ДЧС, ДВД и т.д. Все в исправном состоянии. Кроме этого, идут аудиторские проверки ведения хоздеятельности дирекции. 14 августа в Тайбэе мы примем участие в генеральной отчетной конференции по итогам Игр.

Марина ПЕСТРЯКОВА