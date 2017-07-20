Нарисуем, будем жить

Фасады восьми алматинских зданий «оденутся» в граффити.

Для украшения города собрались художники из пяти стран. Акция пройдет в рамках международного фестиваля по монументально-декоративной росписи Мural Fest, организованного общественным фондом «Дети рисуют мир».

На фестиваль прибыли участники из России, Украины и Киргизии, а также зарубежный представитель – стрит-райтер из Англии. К ним также присоединились и казахстанские художники. Уже в эту субботу они приступят к росписи многоэтажек.

В прошлом году благодаря этому фестивалю было расписано 8 объектов в разных районах города.

Как отметили в фонде «Дети рисуют мир», данный проект вызвал бурю положительных отзывов и откликов у алматинцев. В течение года в адрес фонда стали поступать просьбы от горожан о росписи стен, заборов, трансформаторных будок, детских дворовых площадок.

Серафима ПИРОГОВА