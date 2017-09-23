Нарисуем – будем жить

На алматинских многоэтажках появляются шедевры казахстанской живописи

Первым из живописной серии предстал взору горожан фрагмент известной работы казахстанского художника Камиля Шаяхметова «Полдень» 1959 года. В огромном размере он украшает фасад семиэтажки по проспекту Жибек жолы. Обновленный дом гармонично влился в атмосферу нового Арбата. Такой необычный подарок городу преподнес фонд «Дети рисуют Мир» при поддержке акимата Алматы.

Над масштабным произведением искусства трудились райтеры из арт-группы DOXA. По словам художников, картина невероятно позитивна и наполнена добрым настроением. Оригинал работы Камиля Шаяхметова, выполненный в технике холст и масло, известен далеко за пределами нашей страны.

– Мы соединили классическую живопись и современную графику, стараясь вызвать интерес молодого поколения к традиционному искусству через современное видение, – говорят представители арт-группы.

Украшать интересными рисунками фасады многоэтажек города начали в прошлом году. Проект вызвал волну позитивных откликов среди горожан, и он будет продолжаться. Для росписи зданий приглашаются художники не только из Казахстана, но и России, с Украины, из Беларуси, Кыргызстана и других стран.

Наталья ГЛУШАЕВА